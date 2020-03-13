Antik Ahameniş Tabletlerini Yapay Zeka Tercüme Edecek

Şikago Üniversitesinde görevli bilim insanları, antik İran medeniyeti Ahameniş İmparatorluğu zamanından kalma kil tabletleri okumak için yapay zeka geliştirdiler. Yapay zekanın sürekli tekrarlar yoluyla en iyi tercümeyi yapacağı da söylenenler arasında yerini aldı.

DeepScribe adı verilen yapay zeka sisteminin, millattan önce 550 ila 330 yılları arasında günümüz İran topraklarında hüküm süren Ahameniş İmparatorluğu zamanından kalma çiviyazılı kil tabletleri okumak üzere geliştirildiği belirtildi.

Halihazırda kullanılan bilgisayar sistemleri, çiziyazısı formlarının üç boyutlu yazılış biçimlerinden dolayı, antik tabletleri okumakta güçlük çekiyorlardı. Şikago Üniversitesinde bağlı Oriental Enstitüsü bünyesinde yer alan Bilgisayar Bilimleri Departmanı, çiviyazısı okumak için yeni bir yapay zeka sistemi geliştirmeyi başardı.

Persapolis Tahkimat Arşivi bünyesinde bulunan 6,000 kadar tableti sisteme yükleyen araştırmacılar, sonrasında bunları tek tek yapay zeka sistemine öğretmeye başladılar. Yapay zeka çiviyazısı sistemini anlarken, tabletleri eksiksiz şekilde okumaya başladı.

Araştırma ekibinin başındaki isimler, arşiv içerisinde bulunan 6 bin kadar tablet içerisinde henüz okunmamış olanların bulunduğu, yapay zekanın okunmayan bu tabletleri okuyarak, tarih araştırmalarına önemli katkılar sunacağını belirttiler.

DeepScribe'ın, Ahameniş dili üzerinde daha önce keşfedilmemiş kimi detayları ortaya çıkarmasının da mümkün olduğunun altını çizen araştırma ekibi, sistemin diğer diller üzerinde de kullanılmasının pek muhtemel olduğunu hatırlattılar.