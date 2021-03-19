Antikor Seviyesi Düşünce Koruyuculuk Devam Ediyor Mu?

Antikor seviyesi düştüğünde koruma devam ediyor mu? Koronavirüsü atlatan kişilerde antikor oluşumu oluyor. Peki ya antikor seviyesi düştüğünde koronavirüse karşı koruma sürüyor mu? Danimarka'da bu konu ile ilgili bir araştırmanın yapıldığı bilgisi geldi. Araştırma sonuçları da duyuruldu.

Antikor Seviyesi Düştüğünde Koruma Devam Ediyor Mu?

Antikor seviyesi düştüğünde koruma devam ediyor. Antikor seviyesinde düşüş gerçekleşse bile 7 ay sonra koruma sürüyor.

Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar, NTV'ye açıklamalarda bulundu. Danimarka'da yapılan çalışmanın sonuçları belli oldu. Ülkede 1. dalgada 533 bin 381 kişiye test yapıldı. 11 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı. Daha sonra 2. dalgada 525 bin 339 kişiye test yapıldı.

İlk dalgada pozitif çıkan insanlar arasından 72 kişi, salgının ikinci dalgası sırasında yapılan testlerde de tekrar pozitif çıktı. Test sonuçlarına göre tekrarlanan enfeksiyona karşı koruma oranın %80,5 olduğu bilgisine varıldı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar araştırma ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Biz bugüne kadar yapılan çalışmalarda aşı bağışıklığına dair çeşitli bilgilere sahibiz. bu çalışma ise ilk kez yeniden enfeksiyona yakalanma düzeyini belirliyor. 3-6 ay önce hastalık geçirmiş olanlarla, hastalıktan sonraki 7 ay üzeri zaman diliminde de koruyuculuğun azalmadığını görmüş oluyoruz. Bu çalışma aynı zamanda bizim aşıyla ilgili koruyuculuğun uzun bir süre devam edebileceğine dair beklentimizi de yükseltiyor."

İki veya üç maske takmanın çok faydası olmadığı bilgisi geldi. Habere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

İkinci Doz Aşı Olan Kaç Kişi Koronavirüse Yakalandı?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptığı açıklamada Türkiye'de 2. doz aşı olan 1 milyon 300 bin kişinin 852'sinin koronavirüse yakalandığını söyledi. 2. doz aşıyı olan ve koronavirüse yakalanan 53 vatandaşın hastanede yattığı, 5 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğü duyuruldu.