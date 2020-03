Antonio Banderas, Uncharted Filmi Kadrosuna Katıldı

Sony Pictures, Uncharted filmi açısından sonunda muradına erdi. Venom: Zehirli Öfke filminin yönetmeni Ruben Fleischer ile anlaşma imzalandı. Ama hepsi bu kadarla sınırlı değil. Oyuncu kadrosuna son derece önemli bir isim dahil oldu.

Uncharted serisinin film adaptasyonu uzun zamandır birden fazla sorun ile karşı karşıya kalmıştı. Yönetmen değişiklikleri bunların başında geliyor. Ancak muhtemelen sonunda aranan kan bulundu. Gerçi bunu daha önceden söylediğimde de bir yönetmen değişikliği yaşanmıştı. Umarım şom ağzımı açmamışımdır.

Variety sitesinin haberine göre Sony Pictures, Travis Knight sonrasında Venom: Zehirli Öfke filminin yönetmeni Ruben Fleischer ile anlaşmaya varmış. Bildiğiniz gibi film şirketi bir süredir Fleischer ile anlaşmaya çalışıyordu. Bu bizler için de müjdeli bir haber oldu.

Bir diğer müjdeli haber ise Tom Holland ve Mark Wahlberg ikilisinin yanına Antonio Banderas'ın da katılmış olması. Ne var ki şimdilik rolü hakkında herhangi bir açıklama yapılmış değil. Banderas, yakın bir zaman önce Pain and Glory filmindeki Pedro Almodovar rolüyle Oskar ödülüne aday gösterilmişti. Geçmişinde de Desperado, Once Upon a Time in Mexico, The Legend of Zorro ve The Mask of Zorro gibi önemli filmlerin başrol koltuğunda oturmuştu.

Variety sitesi ayrıca kaynaklarından aktardığı bilgi ile Sophia Ali ve Tati Gabrielle ikilisinin de kadroya dahil olduğunu iddia ediyor. Ancak şu anda Sony Pictures tarafından bu iki isim hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yakın bir zamanda Berlin şehrinde çekimlerine başlanacak olan filmin yeni vizyon tarihi, bildiğiniz gibi 5 Mart 2021.

Asad Qizilbash ve Carter Swan yönetimindeki PlayStation Productions ile Sony Pictures ortaklığında vizyona girecek olan film, Atlas Entertainment şirketinden Charles Roven ve Alex Gartner ve Arad Productions şirketinden de Avi Arad ve Ari Arad tarafından üretiliyor. Senaryo ise Rafe Judkins, Matt Holloway ve Art Marcum ekibine (Iron Man) emanet.