AnTuTu, En İyi İşlemcileri Performanslarına Göre Sıraladı

AnTuTu, piyasanın en iyi yonga setlerini, performanslarına göre listeledi. Android cihazlarda kullanılan işlemcileri sıralayan AnTuTu, en üst sıraya Snapdragon 865 5G'yi yerleştirdi.

Bildiğiniz üzere piyasada birçok benchmark uygulaması mevcut. Cihazların benchmark testlerine tabi tutulması oldukça önemli. Keza bu testler cihazın özelliklerini ve performansını her açıdan değerlendiriyor. AnTuTu'da benchmark çalışmaları yapan bir uygulama. Hemde piyasanın en popülerlerinden.

İnternet sitesinde Android telefonlarda kullanılan çeşitli işlemcileri elden geçiren AnTuTu, bu işlemcileri performanslarına göre sıraladı. Roket şeklinde bir tasarım kullanan AnTuTu, roketten aşağıya doğru indikçe performansı azaltıyor. Tabi bu görünümü tamamıyla paylaşmak isterdik ancak fotoğraf gerçekten çok uzun. O yüzden listenin tamamına buradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ancak dikkatimizi hemen çeken kısım en üst ve en alt sıralar. Keza listenin en başında Qualcomm'un Snapdragon 865 5G modeli bulunuyor. Onun hemen altında Exynos 990 bulunsa da aralarındaki fark epey dikkat çekici. Listenin en altını ise Snapdragon 425-617, Exynos 7580-7570 ve MT6750 modelleri tutuyor. Listenin tamamı yukarıdaki bağlantıda mevcut. Ancak listeyi incelerken bu sıralamaların sadece işlemcilerin performansına göre yapıldığını unutmayalım.

Her ne olursa olsun piyasanın en çekişmeli iki ismi olan Snapdragon ve Exynos'un en üst modelleri arasında bu kadar fark olması normal değil. Bu liste Exynos'un hala biraz eksik olduğunu gösteriyor diyebiliriz.