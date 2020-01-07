AnTuTu En İyi Telefonlar (2019 Aralık)

Dünya üzerindeki en popüler benchmark uygulaması AnTuTu’da 2019’un en güçlü Android telefonları belirlenmeye devam ediyor. İşte Aralık ayının en hızlı 10 Android telefonu

200 milyonu aşkın kullanıcının tercih ettiği popüler donanım karşılaştırma, kıyaslama uygulaması AnTuTu’da 1 Aralık - 31 Aralık tarihleri arasında yapılan testlerde en fazla puanı alan Android telefonlar yayınlandı. 1000’den fazla cihaz performans testine sokuldu. Amiral gemisi modeller arasında birinci sırada Vivo iQOO Neo 855 Racing yer alırken, ikinci sırada iQOO Pro 5G, üçüncü sırada NEX 3 5G yerini aldı. Bu üç modelin de Turbo Write, HPB teknolojisi gibi performansı artırmaya yönelik yazılımsal özellikler taşıdığını belirtmek gerek. Ülkemizde de sevilen üreticilerden OnePlus’ın 7T ve 7T Pro modeli de listenin dördüncü ve beşinci sırasında yer alıyor. ASUS’un oyunculara özel telefonu ROG Phone II de hemen arkasında.

Orta seviye güçlü Android telefonlar listesine baktığımızda zirvede Exynos 980 işlemcili Vivo X30 Pro karşımıza çıkıyor. Snapdragon 765G işlemcili Oppo Reno3 Pro 5G ikinci, Kirin 810 işlemcili Honor 9X Pro üçüncü sırada gözüküyor. 7nm Mediatek Dimensity 1000L’li hiçbir cihazın olmaması şaşırtıcı, umarız AnTuTu gelecek ayki sıralamada yer verir.