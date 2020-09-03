AnTuTu En İyi Telefonlar (Ağustos 2020)

AnTuTu, en güçlü akıllı telefonların yeni listesini paylaştı. Ağustos 2020’nin sonunda, en iyi 10 listesinde lider nihayet değişti: OPPO X2 Pro, altıncı sıraya kadar düşerken, en iyi model 16GB RAM 512GB depolama alanına sahip Xiaomi Mi 10 Ultra oldu. Vivo IQOO 5 ve Asus ROG Phone 3 hemen arkasından gelen isimler oldu. İşte Ağustos ayının en iyi 10 amiral gemisi (üst seviye) ve orta sınıf akıllı telefonu

AnTuTu - Ağustos Ayının En İyi Amiral Gemisi Telefonları

Popüler kıyaslama platformu AnTuTu’nun Ağustos ayı en iyi amiral gemisi akıllı telefonlar listesinde sadece tek bir model Snapdragon 865 Plus işlemciyi kullanıyor. Diğer dokuz cihaz Qualcomm’un en iyi yonga setinin standart sürümünden güç alıyor. Xiaomi Mi 10 Ultra, iQOO 5, ROG Phone 3 listenin ilk üç sırasını paylaşırken, Blackshark 3S, Vivo X50 Pro Plus, Oppo Find X2, Mi 10 Pro, IQOO Neo 3, Redmi K30 Pro listeyi tamamlayan modeller oluyor.

AnTuTu - Ağustos Ayının En İyi Orta Seviye Telefonları

Orta sınıf segmentte Kirin işlemcili modellerin hakim olduğu görülüyor. Redmi 10X serisi (Redmi 10X 5G ve Redmi 10X Pro 5G) listenin tepesindeki isimler. Listeye genel olarak bakıldığında Temmuz ayının aksine Qualcomm işlemcili modellerin arttığı görülüyor. Ağustos ayının en iyi orta seviye akıllı telefonları aşağıdaki gibi:

Tabii ki AnTuTu puanlamasının akıllı telefonların performansının gerçek bir göstergesi olmadığını, gerçek kullanım testlerine bakılması gerektiğini belirtmek gerek. Bu ayın lideri Xiaomi Mi 10 Ultra’nın teknik özelliklerini hatırlatmak gerekirse: