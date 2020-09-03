AnTuTu En İyi Telefonlar (Ağustos 2020)

AnTuTu, en güçlü akıllı telefonların yeni listesini paylaştı. Ağustos 2020’nin sonunda, en iyi 10 listesinde lider nihayet değişti: OPPO X2 Pro, altıncı sıraya kadar düşerken, en iyi model 16GB RAM 512GB depolama alanına sahip Xiaomi Mi 10 Ultra oldu. Vivo IQOO 5 ve Asus ROG Phone 3 hemen arkasından gelen isimler oldu. İşte Ağustos ayının en iyi 10 amiral gemisi (üst seviye) ve orta sınıf akıllı telefonu
AnTuTu - Ağustos Ayının En İyi Amiral Gemisi Telefonları
Popüler kıyaslama platformu AnTuTu’nun Ağustos ayı en iyi amiral gemisi akıllı telefonlar listesinde sadece tek bir model Snapdragon 865 Plus işlemciyi kullanıyor. Diğer dokuz cihaz Qualcomm’un en iyi yonga setinin standart sürümünden güç alıyor. Xiaomi Mi 10 Ultra, iQOO 5, ROG Phone 3 listenin ilk üç sırasını paylaşırken, Blackshark 3S, Vivo X50 Pro Plus, Oppo Find X2, Mi 10 Pro, IQOO Neo 3, Redmi K30 Pro listeyi tamamlayan modeller oluyor.
AnTuTu - Ağustos Ayının En İyi Orta Seviye Telefonları
Orta sınıf segmentte Kirin işlemcili modellerin hakim olduğu görülüyor. Redmi 10X serisi (Redmi 10X 5G ve Redmi 10X Pro 5G) listenin tepesindeki isimler. Listeye genel olarak bakıldığında Temmuz ayının aksine Qualcomm işlemcili modellerin arttığı görülüyor. Ağustos ayının en iyi orta seviye akıllı telefonları aşağıdaki gibi:
Tabii ki AnTuTu puanlamasının akıllı telefonların performansının gerçek bir göstergesi olmadığını, gerçek kullanım testlerine bakılması gerektiğini belirtmek gerek. Bu ayın lideri Xiaomi Mi 10 Ultra’nın teknik özelliklerini hatırlatmak gerekirse:
- Ekran: 6.67", 2340 x 1080 (Full HD+), AMOLED, 19.5:9, 120Hz yenileme hızı, 1120nit parlaklık, DCI-P3 renk gamı, Gorilla Glass 5 koruması
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865, 7nm, Adreno 650 grafik işlemci birimi
- Bellek ve Depolama: 8GB LPDDR5 RAM 128GB. (256GB UFS 3.1), 12GB LPDDR5 RAM 256GB, 16GB LPDDR5 RAM 512GB UFS 3.1
- SIM: Çift SIM (Nano + Nano)
- Yazılım: Android 10 tabanlı MIUI 12
- Arka Kamera: 48MP ana f/1.85, OIS, LED flaş - 48MP Sony IMX586 periskop telefoto lens f/4.1, 10x optik zoom, 120x dijital zoom, OIS - 20MP 128 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 - 12MP 2x zoom ve portre, 8K 24fps, 4K 60fps, 960fps 1080p.
- Ön Kamera: 20MP
- Sensörler: Ekran içi parmak izi okuyucu, Kızılötesi sensör
- Boyutlar ve Ağırlık: 162.38 x 75.04 x 9.45mm, 221.8g
- Bağlanabilirlik: 5G SA/NSA Çift 4G VoLTE, WiFi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz) 8x/MU-MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5), NFC, USB-C
- Batarya: 4500 mAh, 120W QC 5/PD3.0 kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj, 10W kablosuz ters şarj
YORUMLAR