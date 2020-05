AnTuTu En İyi Telefonlar (Nisan 2020)

Popüler kıyaslama platformu AnTuTu, Nisan ayının en iyi akıllı telefonlarını listeledi. Nisan 2020 için en iyi performans gösteren en iyi amiral gemisi ve orta seviye akıllı telefonları paylaştı. Amiral gemisi telefonlar listesinde ilk üçü Snapdragon 865 işlemcili telefonlar oluştururken, zirvede Xiaomi Mi 10 Pro’yu görüyoruz. Orta seviye telefonlar listesinde birinci isim Kirin 810 işlemciden güç alan Huawei Nova 7i.

AnTuTu - Nisan Ayının En İyi Amiral Gemisi Telefonları

Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, Xiaomi Mi 10 Pro, OnePlus 8 Pro ve Xiaomi Mi 10, AnTuTu’nun listesinde ilk üçü oluşturuyor. AnTuTu puanları sırasıyla 593769, 582697 ve 580027. Exynos 990 işlemcili Samsung Galaxy S20 Ultra ve Galaxy S20 Plus 5G, dördüncü ve beşinci sırada yer alıyor. Snapdragon 855 Plus işlemcili Asus ROG Phone 2 altıncı sırada yer alırken onu Exynos 990 işlemciden güç alan Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 takip ediyor. Listenin son iki sırasını OnePlus teleefonlar (OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro) paylaşıyor. İki telefon da Snapdragon 855+ işlemcili. İlginç olarak, Kirin 990 5G işlemcili Huawei/Honor telefon listede yer almıyor.

AnTuTu - Nisan Ayının En İyi Orta Seviye Telefonları

Huawei Nova 7i’yi ikinci sırada Redmi Note 8 Pro, üçüncü sırada Realme 6 takip ediyor. Redmi ve Realme telefonlar Helio G90T işlemciden güç alıyor. Snapdragon 720G işlemcili Realme 6 Pro ve Redmi Note 9S listenin dördüncü ve beşinci sırasında. Listede geriye kalan beş telefon Snapdragon 730G işlemcili. Realme X2, Xiaomi Mi 9T, Samsung Galaxy A80, Galaxy A71 ve Xiaomi Mi Note 10, AnTuTu’nun en iyi performans gösteeren orta seviye telefonları listesine girdi.