AnTuTu Kasım 2019 Liderleri Açıklandı!

AnTuTu verilerine göre Kasım ayının en iyi performansa sahip akıllı telefon modelleri belli oldu. Listeye hep birlikte göz atalım!

Listede Şaşırtan Değişiklikler Var

Öncelikle amiral gemisi segmentinde bulunan sıralamaya göz atalım. Üst segment modellerin sıralamasında ilk on şu şekilde:

496,662 Puan - Asus ROG Phone 2 (12 GB / 512 GB)

482,881 Puan - OnePlus 7T (8 GB / 256 GB)

482,532 Puan - OnePlus 7T Pro (12 GB / 256 GB)

476,185 Puan - Realme X2 Pro (12 GB / 256 GB)

465,246 Puan - OnePlus 7 Pro (12 GB / 256 GB)

455,587 Puan - OnePlus 7 (8 GB / 256 GB)

452,783 Puan - Redmi K20 Pro Premium Edition (12 GB / 512 GB)

452,776 Puan - Asus Zenfone 6 2019 (6 GB / 128 GB)

449,659 Puan - Samsung Galaxy Note 10 Plus - Snapdragon - (12 GB / 256 GB)

443,858 Puan - Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G - Exynos - (12 GB / 256 GB)

Ekim ayı listesinde beşinci sırada bulunan Asus ROG Phone 2, bu ay ilk sıraya yerleşmiş durumda. Bununla listedeki ilk altı modelin dört tanesinin OnePlus markasına ait olması da dikkatlerden kaçmıyor. Geçtiğimiz ay yayınlanan listede yer almayan Samsung modelleri ise bu ayki listede kendisine yer bulmuş durumda.Şimdi ise orta segment modellerdeki sıralamaya göz atalım. Orta segment modellerinde sıralamasında ilk beş şu şekilde:

283,092 Puan - Xiaomi Redmi Note 8 Pro (6 GB / 128 GB)

260,650 Puan - Oppo Reno 2 (8 GB / 256 GB)

251,491 Puan - Xiaomi Mi 9T (6 GB / 128 GB)

244,168 Puan - Samsung Galaxy A80 (8 GB / 128 GB)

220,316 Puan - Xiaomi Mi 9 SE (6 GB / 128 GB)

Orta segment listesine baktığımızda önceki ay dördüncü sırada bulunan Redmi Note 8 Pro modelinin ilk sıraya yerleştiğini görüyoruz. Bununla birlikte önceki listede yedinci sırada yer alan Mi 9T de üçüncü sırada yer almakta. Listedeki çoğu modelin Xiaomi markasına ait olması gözlerden kaçmıyor.