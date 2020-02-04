AnTuTu Ocak 2020 Liderleri Açıklandı!

AnTuTu verilerine göre Ocak 2020 döneminin en iyi performansa sahip akıllı telefon modelleri belli oldu. Hadi listeye hep birlikte göz atalım!

Premium Segment Liderleri (Ocak 2020)

AnTuTu geçtiğimiz aya ait verileri derleyerek bu dönemde en iyi performansı sergileyen akıllı telefonları listeledi. Bir süredir premium segment ve orta segment olarak iki farklı liste yayınlayan şirketin premium segment içerisinde belirlediği en iyi akıllı telefonlar şu şekilde:

1- Vivo iQOO Neo 855 (504,796)

2- Vivo iQOO Pro 5G (502,288)

3- Vivo Nex 3 5G (498,223)

4- OnePlus 7T Pro (496,134)

5- OnePlus 7T (495,733)

6- Asus ROG Phone II (491,491)

7- Realme X2 Pro (484,106)

8- Honor V30 Pro 5G (481,121)

9- OPPO Reno Ace (476,144)

10- Huawei Mate 30 Pro 5G (472,698)

Listenin ilk üç sırasında Vivo ile karşılaşmak açıkçası biraz şaşırtıcı oldu. Bu üç cihazı OnePlus modelleri ve ardından Asus izliyor. Çinli markaların son zamanlarda listenin başlarında yer almaya başladığı dikkatleri çeken bir başka detay oluyor. Buna ek olarak listede Samsung'a ait herhangi bir model göremiyoruz.

Orta Segment Liderleri (2019)

Bu listede ise şirketin orta - üst ya da orta segment aralığında belirlediği modeller arasındaki performans sıralaması veriliyor. Yayınlanan verilere göre AnTuTu'nun orta segment içerisinde belirlediği en iyi akıllı telefonlar şu şekilde:

1- OPPO Reno 3 5G (397,965)

2- Vivo X30 Pro 5G (326,851)

3- Xiaomi Redmi K30 5G (322,927)

4- OPPO Reno 3 Pro 5G (320,597)

5- Honor 9X Pro (311,226)

6- Huawei Nova 6 SE (305,797)

7- Honor 20S (303,127)

8- Xiaomi Redmi Note 8 Pro (289,696)

9- Xiaomi Redmi K30 (275,323)

10- OPPO Reno 2 (267,809)

Bu listede öne çıkan şirket ise Xiaomi ve OPPO oldu. Peki siz bu liste hakkında neler düşünüyorsunuz? Kullandığınız akıllı telefon modeli ne ve AnTuTu'da kaç puan alıyorsunuz? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.