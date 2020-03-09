AnTuTu Play Store'dan Kaldırıldı! İşte Nedeni

Kullanıcıların akıllı telefon ve tablet modellerinin performanslarını kıyaslayabilmesini sağlayan AnTuTu geçtiğimiz saatlerde Play Store üzerinden kaldırıldı.

AnTuTu Neden Kaldırıldı?

Pek çok kişinin akıllı telefon ya da tablet almadan önce dikkat ettiği ayrıntılardan birisi olan AnTuTu testleri, şirketler için de önemli bir pazarlama aracı.

Geçtiğimiz hafta sonu AnTuTu 3DBench, AnTuTu Benchmark ve AITuTu Benchmark uygulamaları Play Store'da yayından kaldırıldı. Google konu hakkında resmi bir açıklama yapmasa da bunun nedeni için oldukça önemli bazı teoriler mevcut.

Son zamanlarda Cheetah Mobile tarafından yapılan bazı ihlaller nedeni ile yapımcı şirkete ait tüm uygulamalar yayından kaldırılmıştı. Bu kaldırmaların, söz konusu durum ile ilgili olabileceği tahmin ediliyor. Nitekim Cheetah Mobile, AnTuTu'nun hissedarları arasında bulunuyor.

Cheetah Mobile yaptığı açıklamada AnTuTu'nun Play Store hesabına hiçbir şekilde dokunmadığını, herhangi bir tanıtımını dahi yapmadığını söyledi. Cheetah Mobile başkanı AnTuTu yönetim kurulunda yer alsa da bunun yatırım için bir gereklilik olduğunu, operasyona ya da yönetime katılmadığını belirtti.

Şu aşamada sorunun çözüme ulaşıp ulaşmayacağı belli değil. Eğer cihazınıza AnTuTu uygulamasını yüklemek isterseniz, bunu sitemiz üzerinden yapabilirsiniz.