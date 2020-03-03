AnTuTu Şubat Ayının En İyi Akıllı Telefonları (2020)

AnTuTu’da en yüksek skoru alan akıllı telefonlar her ay açıklanıyor. Şubat ayının en iyi performans gösteren Android telefonları arasında zirvedeki isim Xiaomi Mi 10 Pro. Bakalım, listede hangi modeller var?

AnTuTu, her ay en yüksek puan alan akıllı telefonların bir listesini paylaşıyor. Ocak ayında hatırlayacağınız üzere iQOO Neo en performanslı telefon olmuştu. Şubat ayının en iyi performanslı telefonu Xiaomi’nin 2020 amiral gemisi modeli Mi 10 Pro oldu. Şubat ayı listesi AnTuTu V8 herkese açık beta sürüm üzerinde çalışan modeller ve 1 Şubat - 29 Şubat arasında toplanan verilere dayanıyor. Sıralama her bir modelin aldığı en yüksek tek puan değil, ortalama en yüksek AnTuTu puanına dayanıyor.

Şubat ayında ilk ve ikinci en iyi performans gösteren modeller sırasıyla Mi 10 Pro (594069 puan), Mi 10 (564327 puan). Her iki model de Snapdragon 865 işlemciden güç alıyor. Listenin genelini Qualcomm Snapdragon 855+ işlemcili akıllı telefonlar oluşturuyor. Yedi modelin Snapdragon 855+ yonga setinden güç aldığı görülüyor. Bunlar iQOO Neo, iQOO Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, Vivo Nex 3, ASUS ROG 2 ve Realme X2 Pro. Sekizinci sırada Huawei’nin Kirin 990 işlemcili telefonu V30 Pro dikkat çekiyor.