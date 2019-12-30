AnTuTu'yu Coşturan 5G'li Akıllı Telefonun Çıkış Tarihi Belli Oldu

5G’li Android telefonlardan Redmi K30 geçtiğimiz ay tanıtılmış, AnTuTu’yu alt üst eden telefonun özellikleri ve fiyatı resmi olarak belli olmuştu. Şimdi de çıkış tarihi netleşti. Redmi K30 5G modelini 5G’li uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlar kesinlikle değerlendirmeli.
Redmi K30 5G Çıkış Tarihi
Xiaomi’ye bağlı Redmi, geçtiğimiz ay amiral gemisi özellikleri taşıyan ancak bütçe dostu akıllı telefonları Redmi K30’u duyurmuştu. 4G ve 5G iki farklı modelle gelen telefon hem tasarımsal hem de donanımsal olarak etkileyici bir cihaz. 5G modeli elbette daha çok ilgi çekti çünkü 2020’nin sadece en iyi telefonları değil, 2020’de çıkacak tüm telefonlar artık 5G modem içeren işlemcilerden güç alacak. Tam bir fiyat performans akıllı telefonu olan Redmi K30’un Ocak 2020’de çıkış yapacağını biliyorduk, bugün çıkış tarihi netleşti. Redmi K30 5G, 7 Ocak’ta ön siparişe açılacak. En ucuz sürüm 6GB RAM ve 64GB depolama alanı sunuyor ve 285 dolar fiyatla satışa sunulacak. 8GB RAM 256GB depolama alanı sunan diğer modelin fiyatı 410 dolar.
Redmi K30 5G Özellikleri
Redmi K30 5G, yeni nesil bağlantı sunan dahili modemle birlikte gelen Snapdragon 765G işlemciye sahip. Xiaomi’ye bağlı üreticinin 5G hızlara ulaşan ilk telefonu olma özelliğini taşıyor. Arkada dört kamerayla geliyor. Ana kamera Sony’nin 64MP IMX686 sensörünü taşıyor. Önde 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 LCD panel bizlere bakıyor. Ekranın sağına konumlandırılan iki delik 20MP ve 2MP (bokeh efektleri için) iki kamera taşıyor.
- 6.67 inç, 1080x2400 piksel, 395 ppi, Corning Gorilla Glass 5, IPS LCD, HDR 120Hz ekran
- Snapdragon 765G işlemci, Adreno 620 grafik işlemci
- 6GB RAM / 8GB RAM
- 64GB / 128GB / 256GB depolama (microSD ile 256GB'a kadar artırılabilir)
- Arka: 64MP geniş + 8MP ultra geniş + 2MP özel makro kamera + 2MP derinlik sensörü
- Ön: 20MP geniş + 2MP derinlik sensörü
- 4500 mAh batarya (30W hızlı şarj ile 57 dakikada yüzde 100)
- 165.3 x 76.6 x 8.8 mm, 208 gr
- MIUI 11 ile özelleştirilen Android 10
- Yanda parmak izi sensörü
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