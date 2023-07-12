AOC'dan Sayısız Özelliğe Sahip Yeni Oyun Monitörü: 180Hz Yenileme Hızı ve Dahası!

180Hz yenileme hızı ve HDR 1000 sertifikasına sahip AOC Q27G3XMN 27″ WQHD mini-LED oyun monitörü piyasaya sürüldü.

Geçtiğimiz ay AOC AGON AG405UXC 40 inç 2K monitörü piyasaya süren marka, şimdi de Çin'de AOC Q27G3XMN adlı yeni bir 27 inç WQHD mini LED oyun monitörünü piyasaya sürdü.

AOC Q27G3XMN Monitör Özellikleri

AOC Q27G3XMN, 27 inç (68,5 cm) ekrana ve VA panel teknolojisine sahip, sayısız özelliklerle dolu bir oyun monitöri olarak tanıtıldı.

Monitör, 2560×1440 çözünürlük ve 1 ms'lik hızlı tepki süresi sunarak oyun, film ve genel kullanım için oldukça dikkat çekici. Monitörün Adaptive-Sync teknolojisi ekran yırtılmasını ve takılmaları ortadan kaldırırken, 180Hz yenileme hızı hızlı oyunlarda akıcı görseller sağlıyor.

Q27G3XMN, VESA DisplayHDR 1000 sertifikasına ve kontrastı artıran ve daha derin siyahlar ve daha parlak beyazlar sağlayan tam ekran doğrudan aydınlatmalı Mini LED arka ışık teknolojisine sahip.

FPS/RTS oyun modları için tek tuşla ayarlar, gerçek zamanlı yenileme hızlarını görüntülemek için bir kare sayacı ve karanlık alan kontrolü ve oyun tonu ayarı gibi seçenekler de dâhil olmak üzere çok sayıda oyun özelliği bulunan monitörün ergonomik standı, görüntüleme açılarının ve yüksekliğinin kolayca özelleştirilmesine olanak tanıyarak kullanıcı konforu sağlıyor.

Fiyat ve bulunabilirlikle ilgili ayrıntılar henüz gizliliğini koruyor. Monitör hakkında daha fazla bilgi edinmek için AOC resmî web sitesine göz atabilirsiniz.