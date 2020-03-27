AÖF Sınavları Ertelendi Mi? AÖF 2020 Vize ve Final Tarihleri Ne Zaman?

Koronavirüs nedeniyle ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler uzaktan eğitim sistemine geçti, birçok sınav da ertelendi. ÖSYM, 9 sınavı erteledi. Açık Öğretim tarafında AÖL sınavlarının ertelendiği MEB tarafından açıklanmıştı. Gözler şimdi AÖF sınavlarına çevrildi. Bir milyonu aşkın öğrencinin açıktan lise ve üniversite eğitimini sürdürdüğü AÖF’te sınavlar ertelenecek mi? AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak? merak konusu.

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarına çok az bir zaman kaldı, dolayısıyla öğrenciler sınavların ileri bir tarihe ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bünyesindeki Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi sınavları için belirlenen tarihlerde erteleme veyahut iptal etme kararının alınmadığı bildirildi.

Konuya ilişkin üniversiteden gelen açıklamayı aynen aktarıyoruz: "Konu ile ilgili olarak www.anadolu.edu.tr/acikogretim ve Üniversitemizin doğrulanmış resmi sosyal medya hesapları ile Açıköğretim Sistemimizin doğrulanmış resmi sosyal medya hesaplarından süreci güncel olarak takip etmeniz gerekmektedir. Ayrıca www.anadolu.edu.tr ve Üniversitemizin doğrulanmış resmi sosyal medya hesapları ile Açıköğretim Sistemimizin doğrulanmış resmi sosyal medya hesaplarımızın dışında yapılan açıklamaları lütfen dikkate almayınız. İlgi ve alakanız için teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz."

Sosyal medyada paylaşılmakta olan ve YÖK kararı gibi gösterilen, bahar döneminin sona erdiği ve sınavların yapılmayacağı yönünde bilgiler içeren haber asılsızdır. YÖK ün böyle bir duyurusu yoktur.@yekta_sarac @ProfDrComakli #AnadoluÜniversitesi — Anadolu Üniversitesi (@Anadolu_Univ) March 25, 2020

Yüksek Öğretim Kurulu'na ait duyurular için https://t.co/Rr9tk4Q4qt adresini, üniversitemizle ilgili duyurular için ise https://t.co/O9soWKCpL3 ile https://t.co/4INVtD981E ve https://t.co/LaThFTm8VE hesaplarımızı takip edebilirsiniz. — Anadolu Üniversitesi (@Anadolu_Univ) March 25, 2020

AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF’ün 2019 - 2020 akademik takviminde yer alan bilgilere göre; Bahar Dönemi vizeleri 18 - 19 Nisan 2020 tarihleri arasında başlayacak, Finaller 13 - 14 Haziran 2020 tarihleri arasında olacak.