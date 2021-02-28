Avrupa Parlamentosu 2050'ye Dikkat Çekti: Daha Fazla Kaynak Lazım

Avrupa Parlamentosu​'nun daha fazla kaynak gerekiyor çağrısı merak uyandırdı. Döngüsel Ekonomi Eylem Planı kapsamında 2050 hedeflerini açıklayan Avrupa Parlamentosu, "2050 yılına kadar Dünya’daki kaynakların üç katına ihtiyacımız olacak” dedi.

Avrupa Parlamentosu tarafından yapılan son açıklamada iklim değişikliğine dikkat çekildi. AP; Avrupa Birliği üye devletleri ve endüstri şirketleri arasında yeni ortaklıklar kurmayı önerdi. İklim açısından nötr ve dijital bir Avrupa'ya geçişi hızlandırmak ve Avrupa endüstrisini daha dayanıklı ve rekabetçi hale getirilmesi hedefleniyor.

Avrupa Parlamentosu'nun açıklamasına göre ortaklar, yaklaşık 10 milyar euro finansman sağlamayı göze alacak. AB tarafından ortaya konacak bu katkının, iklim değişikliğindeki geçişleri desteklemesi bekleniyor:

"Bu ortaklık, 2030 iklim hedeflerine önemli ölçüde katkıda bulunacak, 2050 yılına kadar iklim nötrlüğünün yolunu açacak. Avrupa Yeşil Anlaşması ile uyumlu olarak üretim ve tüketim sistemlerinin sürdürülebilirliğini artıracak.

Biyokütlenin sürdürülebilir kaynak kullanımını ve biyolojik temelli ürünlere dönüştürülmesini ayrıca yerel aktörlerin aktif katılımı sayesinde kırsal ve kıyı bölgelerinin canlandırılması amaçlanmaktadır."

AP'den daha fazla kaynak gerekiyor çağrısı

AP tarafından önerilen bu ortaklık, AB'nin bulaşıcı hastalıklara hazırlı olmasını, temiz hava için düşük karbonlu uçak geliştirmeyi, enerji üretiminde yenilenebilir biyolojik hammaddelerin kullanımını desteklemeyi hedefliyor.

Ayrıca AP'ye göre Döngüsel Ekonomi Eylem Planı kapsamında yapılacak ortaklık, temiz hidrojen teknolojileri için Avrupa zincirinin geliştirilmesini ve konuşlandırılmasını hızlandıracak. Bu noktada sürdürülebilir, karbondan arındırılmış ve tam entegre enerji sistemlerine katkıda bulunulacak.

Girişim, Avrupa'da hava trafik yönetiminin teknolojik dönüşümünü hızlandırmayı, dijital çağa uygun hale getirmeyi, Avrupa hava sahasını dünyada uçmak için en verimli ve çevre dostu gökyüzü haline getirmeyi ve Koronavirüs sonrası havacılık sektörünün toparlanmasını istiyor.

"Dijital Çağ'a uygun Avrupa" projesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Margrethe Vestager şunları söyledi:

"Bugün önerilen ortaklıklar kaynakları harekete geçirecek, böylece dijital teknolojilerden en iyi şekilde yararlanacağız. AB ortaklıkları, mobilite ve ulaşım sektörü için dijital geçişi yönlendirmede merkezi bir role sahip olacak.

Hedeflerimizi gerçeğe dönüştürmek için piyasaya sıfır emisyonlu gemiler ve uçaklar getiren teknolojiler geliştirmemiz gerekiyor. Her zamankinden daha verimli ve modern bir trafik yönetimi sağlamamız gerekiyor."