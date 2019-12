Ape Out, Epic Games Store Üzerinden Ücretsiz İndirilebiliyor

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılı da oyunlarla kapatacağız. Şu son günlerde devam etmekte olan birçok kampanya mevcut ve Epic Games de geçtiğimiz hafta başlattığı kampanyaların bir parçası olarak her gün bir ücretsiz oyunu oyuncuların beğenisine sunuyor. Into the Breach ile yapılan başlangıçta sıra geldi yeni ücretsiz oyuna. Ape Out yirmi dört saat süresince Epic Games Store üzerinden ücretsiz indirilebiliyor.

Ape Out

Gabe Cuzzillo tarafından geliştirilmiş ve Devolver Digital tarafından da yayınlanmakta olan Ape Out, bir nevi dövüş türünde bir oyun. Adına bağlı olarak bir gorili yönettiğimiz oyunda, bir labirent boyunca ilerlerken insan düşmanlarımızla mücadele edeceğiz. Düşmanlarımızı tek bir darbede bertaraf edebiliyoruz. Ayrıca gerektiğinde yakalayıp silah kullananlara karşı kendimizi savunabilmek için kalkan niyetine de kullanabiliyoruz. Labirent tasarımı her oynayışınızda değişeceği için her seferindeki ilerleyiş de haliyle farklılık gösterecek. Yani dikkatli olmanız gerekecek.

Ape Out yarın TSİ 18:00'a kadar ücretsiz olarak indirilebilecek. Oyuna kalıcı olarak sahip olmak için, buradan kütüphanenize eklemeniz yeterli.

Eğer Steam kullanıcısı iseniz, oyun için 2 Ocak 2020 tarihine kadar sürecek olan %50 indirim fırsatı söz konusu. Bu sayede 12 TL gibi bir fiyata sahip olabileceksiniz. Promosyon bitiminde tekrardan 24 TL olacak.