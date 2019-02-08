Apex Legends, 10 Milyon Oyuncuya Ulaştı

Titanfall evreninde geçen Apex Legends, rekorlar kırmaya devam ediyor. 8 saatte 1 milyon oyuncu sayısına ulaşan Apex Legends, üç günde toplam 10 milyon oyuncuya ulaşmayı başardı.

1 milyonu bulan anlık oyuncu sayısı ile diğer battle royale oyunlarına meydan okuyan Apex Legends, PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları üzerinden ücretsiz olarak oynanabiliyor. Titanfall’un oynanış mekanikleri ile Battle Royale modunu birleştiren Apex Legends’a olan ilgi, gün geçtikçe çığ gibi büyüyor.

Respawn Entertainment’in yöneticisi olan Vince Zampella, “Oyunu en az bizim kadar seveceğinizi umut ediyorduk fakat en çılgın rüyalarımızda bile şu an aldığımız desteği ve olumlu geri dönüşü tahmin etmemiştik. Apex Legends'a bir şans verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bu sadece başlangıç, önümüzdeki günlerde sizin için daha büyük sürprizler hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Apex Legends, PC Platformunda Nasıl Oynanır?

Apex Legends’ı PC platformunda oynayabilmek için öncelikle Origin isimli programı indirmeniz gerekiyor. Ardından Origin’e giriş yaptıktan sonra mağaza sayfasından oyunu kütüphanenize ekleyin. Oyunu kütüphanenize ekledikten sonra indirebilirsiniz. Oyunun minimum ve önerilen PC sistem gereksinimlerine ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Apex Legends Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7

İşlemci (AMD): AMD FX 4350 veya eşdeğer işlemci

İşlemci (Intel): Intel Core i3 6300 veya eşdeğer işlemci

RAM: 6GB - DDR3 @1333 RAM

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon™ HD 7730

Ekran Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GT 640

DirectX: 11

Ağ: 512 KBPS veya daha hızlı internet bağlantısı

HDD: 22GB

Apex Legends Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7

İşlemci (AMD): Ryzen 5 CPU veya eşdeğer işlemci

İşlemci (Intel): Intel Core i5 3570K veya eşdeğer işlemci

RAM: 8GB - DDR3 @1333 RAM

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon™ R9 290

Ekran Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 970

DirectX: 11

Ağ: Geniş bant internet bağlantısı

HDD: 22GB