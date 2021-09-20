Apex Legends Bağlantı Sorunları Ne Zaman Bitecek?

Apex Legends bağlantı sorunları, oyuncuların uzun bir zamandır çözüme kavuşturulması istediği sorunların başında geliyor. İlk olarak yaklaşık 6 gün önce gün yüzüne çıkan hata, oyuncuların video oyununun ortasında bağlantı kopukluğu yaşamasına neden olabiliyor.

Hata, video oyununun geliştiricisi Respawn tarafından onaylandı ve hatanın üzerinde birkaç gündür çalışılıyor fakat Respawn tarafından paylaşılan yeni bir tweete bakılacak olursa oyuncuların video oyununu eskiden olduğu gibi kesintisiz oynayabilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç olabilir.

Apex Legends Bağlantı Sorunları 22 Eylül'e Kadar Devam Edebilir

Apex Legends sunucuları şu anda büyük ölçüde sorunlu görünüyor. Oyuncular, oyunda zaman zaman bağlantı kopukluğu ile karşılaşabiliyor. Respawn, geçen hafta yapılan iyileştirmelere rağmen bağlantı kesintilerinin görülme sıklığının üç katına çıktığını belirtti.

Geliştirici tarafından tweette yer verilen bilgilere göre sunucuların normale dönmesi 22 Eylül'de yayımlanması planlanan bir sonraki güncellemeye kadar bu tür kesintiler devam edebilir.

Despite improvements today, we're still seeing roughly three times the normal rate of disconnect errors in @PlayApex, and a full return to normal may take until our next planned patch on Sept 22.



We'll extend the current ranked split by one week—that update will go live Monday. — Respawn (@Respawn) September 17, 2021

Sunucularda meydana gelen hata, ilk olarak 14 Eylül'de görüldü. Bu, video oyununda şu anda dereceli oyunlar oynamak isteyen oyuncuların sıralarının risk altında olabileceği anlamına geliyor ve bunun ne zaman düzeltileceği sorusuna verilmiş net bir yanıt en azından şimdilik bulunmuyor.

Bağlantı sorunları, video oyununda kaydetmiş olduğunuz ilerlemenin mahvolmasına neden olabilir ve Respawn'ın size bu konu ile ilgili olarak yardımcı olması şimdilik mümkün görünmüyor. Geçen hafta sorunun hafifletilmesi adına birkaç adım atıldı ancak sorun görünüşe bakılacak olursa tam olarak çözüme kavuşturulmadı, oyuncular hala sorunu yaşadığı yönündeki geri bildirimlerde bulunmaya devam ediyor.

Geliştirici, sorunun çözüme kavuşturulması için ekibin çalışmalarını mümkün olduğunca hızlı yürüttüğünü belirtti.

Apex Legends Sistem Gereksinimleri Neler?

Apex Legends'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:

Apex Legends Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7

İşlemci: AMD FX 4350 / Intel Core i3 6300

RAM: 6 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7730 / NVIDIA GeForce GT 640

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: 56 GB kullanılabilir alan

Apex Legends Önerilen Sistem Gereksinimleri