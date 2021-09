Apex Legends Bağlantı Sorunları Ne Zaman Bitecek?

Apex Legends bağlantı sorunları, oyuncuların uzun bir zamandır çözüme kavuşturulması istediği sorunların başında geliyor. İlk olarak yaklaşık 6 gün önce gün yüzüne çıkan hata, oyuncuların video oyununun ortasında bağlantı kopukluğu yaşamasına neden olabiliyor.

Hata, video oyununun geliştiricisi Respawn tarafından onaylandı ve hatanın üzerinde birkaç gündür çalışılıyor fakat Respawn tarafından paylaşılan yeni bir tweete bakılacak olursa oyuncuların video oyununu eskiden olduğu gibi kesintisiz oynayabilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç olabilir.

Apex Legends sunucuları şu anda büyük ölçüde sorunlu görünüyor. Oyuncular, oyunda zaman zaman bağlantı kopukluğu ile karşılaşabiliyor. Respawn, geçen hafta yapılan iyileştirmelere rağmen bağlantı kesintilerinin görülme sıklığının üç katına çıktığını belirtti.

Geliştirici tarafından tweette yer verilen bilgilere göre sunucuların normale dönmesi 22 Eylül'de yayımlanması planlanan bir sonraki güncellemeye kadar bu tür kesintiler devam edebilir.

Despite improvements today, we're still seeing roughly three times the normal rate of disconnect errors in @PlayApex, and a full return to normal may take until our next planned patch on Sept 22.



We'll extend the current ranked split by one week—that update will go live Monday.