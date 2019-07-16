Apex Legends’da Hile Yapanlar Birbirleriyle Eşleştirilecek

Apex Legends’ın geliştiricisi Respawn Entartainment, oyunda hile yapanlara karşı harika bir çözüm bulmuş gibi görünüyor: hileciler, hile yapanlara karşı oynamanın nasıl bir şey olduğunu bizzat deneyimleyecek. Yani deyimi yerindeyse, hileciler kendi hilelerinin tadına bakmış olacak.

Respawn’dan yapılan açıklamaya göre, stüdyonun hilecilere karşı mücadelesi kapsamında, hile yaptıkları tespit edilenlerin ve spam hesapların birbirleriyle eşleştirilmesi sağlanacak. Dolayısıyla hile yapanlar artık oyundan pek de zevk alamayacak çünkü karşılarında da kendileri gibi hile yapan oyuncular olacak.

Elbette Respawn’ın hileye karşı mücadelesinde bunun yanı sıra başka fikirleri de mevcut. Stüdyo yeni bir yapay zeka (AI) üzerinde çalışıyor. Bu yapay zeka, hile yapanları tespit edebilecek ve otomatik olarak ban’layabilecek, spam hesaplar daha kullanılmadan bu hesapları da ban’layabilecek ve bazı bölgelerdeki 'yüksek riskli' kullanıcılar için iki aşamalı kimlik doğrulaması isteyecek.

Ayrıca geliştiriciler, oyundaki diğer kullanıcıların hilecilere karşı nasıl bir yaklaşımda bulunduğunu da mercek altına alıyor. Çünkü hile yapmayan bir oyuncu, hile yapan takım arkadaşıyla bilerek iş birliği yaptığında aslında hileciden pek de farkı kalmıyor ve adil oyundan uzaklaşıyor.

Respawn’ın hileyle mücadele için yeni yollara başvurması oldukça güzel ancak tüm bunlar yine de hilecileri caydırmak için yeterli olmayabilir. Yani hile yapanlar, bir şekilde yapay zekayı aldatmayı başarabilirlerse bir adım daha öne geçmiş olurlar. Elbette bu durum, Blizzard'ın, hileciler söz konusu olduğu için Overwatch maçlarını durdurma kararı alması kadar dramatik değil.

Yine de bu adımlar bir nebze de olsa caydırıcı olabilir ve hile yapanların iki kez düşünmelerini sağlayabilir. Respawn’ın, hileye karşı mücadelede sürekli yeni şeyler denemesi, bunu sürekli gelişen bir savaş olarak gördüğünü gösteriyor.