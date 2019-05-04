Apex Legends’da Hile Yapanlara Göz Açtırılmıyor

Yaklaşık bir hafta önce Respawn, Apex Legends’da hile yapanlara karşı artık daha sert bir duruş sergileyeceğini açıklamıştı. Bugün ise, 770.000 oyuncunun, 300.000 hesap yaratıcısının ve 4.000 hile satıcısı hesabın oyuna erişiminin engellendiği ortaya çıktı. Şirket, hilelere karşı verilen mücadelede bunun daha başlangıç olduğunu söylüyor.

Respawn tarafından kaleme alınan bir blog yazısında, "Hile yapımcılarına taviz vermemek adına, şu anda yaptıklarımızın detaylarını paylaşamayız. Ancak şunu söyleyebiliriz ki, her açıdan mücadele etmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Respawn, oyunda hileleri rapor etmeyi kolaylaştırdıklarını, hileleri ve 'satıcılar ve hilecilere karşı mücadele etmek için diğer sinsi şeyleri' tespit etmek için daha fazla kaynağın harcandığını belirtiyor. Ayrıca Respawn’ın bu konuyla ilgili olarak EA, Easy-Anti-Cheat (Basit-Anti-Hile) ve DICE, FIFA, Capital Games geliştiricileri gibi çeşitli uzmanlarla çalıştığı söyleniyor.

Kısa süre önce yayınlanan bir blog yazısında Respawn, oyunda bu kadar çok hileci olmasının bir nedeninin de Apex Legends’in popülaritesinin hızlı artması olduğunu söyledi. Oyun daha ilk haftasında toplam 25 milyon oyuncuya ulaşmıştı ve ilk ayında oyunun hayran sayısı dünya çapında 50 milyonu geçmişti. Şirketin, oyundaki bazı gariplikleri gidermesi için çalışması gerekiyordu ve en güçlü silahları dengelemek, oyuncuların ilerlemelerinin silinmemesini sağlamak ve hit kutularını (hitboxes) yeniden boyutlandırmak da dahil olmak üzere bazı düzeltmeler getiren birkaç yama yayınlandı.

Ancak kısa sürede bu işlerin tümü şirkete ve çalışanlarına zarar verdi. Respawn o zamandan beri sıkıntılardan kurtulmak amacıyla içerik güncellemelerine ara verme planını ortaya koydu. Şirketin hile karşıtı çabalarının devam edeceği belirtiliyor. Ayrıca oyun geliştikçe yeni güncellemelerin de gelebileceği söyleniyor.