Apex Legends’da İşler Yolunda Gitmiyor!

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts (EA) tarafından yayınlanan Apex Legends, ücretsiz yeni bir Battle Royale oyunu olarak dikkat çekmişti. 4 Şubat 2019’da piyasaya sürülen oyun, çok kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinmişti.

Apex Legends, özellikle yayınlandığı ilk ayda yoğun bir ilgi görerek önemli rekorlar da kırmıştı. Ancak işler başlarda iyi gitse de sonrası hayal kırıklığına dönüşmeye başladı. Görünüşe göre oyun her geçen gün hayran kitlesini kaybederek eriyor.

Yayınlandığı ilk ayda 50 milyon indirme rakamına ulaşan Apex Legends, popüler olduğu ilk aylarda 350 bin anlık izleyici tarafından canlı olarak izleniyordu. Ancak bu izlenme rakamı son haftalarda 30 bine kadar düştü. Oyunun izlenme rakamları Fortnite ile kıyaslandığında, söz konusu düşüş çok net bir şekilde görülüyor.

Ani Bir Düşüş Yaşandı

Bu kadar yoğun ilgi gören bir oyunda bu kadar kısa süre içerisinde böylesine ani bir düşüşün yaşanması oldukça şaşırtıcı bir durum. Bu duruma, oyunda yaşanan teknik sorunların yanı sıra reklamların kesilmesinin yol açtığı tahmin ediliyor.

Apex Legends, piyasaya ilk kez çıktığında muhtemelen trafik satın alma yöntemini uyguladı. Yani reklam ve pazarlamaya çok fazla bütçe ayırarak oyunu iyi bir şekilde tanıttı. İlk aylarda oyunun reklamına neredeyse her yerde denk gelindiği için, oyun kısa sürede büyük kitleleri kendisine çekmeyi başardı.

Fakat son bir ayda söz konusu reklamlar kesilince, oyuna ilgi gösterenlerin sayısında da keskin bir düşüş yaşandı. Kimileri oyuna yeterince bağlılık sağlanamadığını belirtiyor. Bazı uzmanlar ise oyunun rakamlarının fazlaca şişirildiğini düşünüyor.