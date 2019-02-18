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Apex Legends Hile Sorununu Çözüyor! 16 Bin Oyuncu Banlandı

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | Oyun

Yaklaşık 2 hafta önce duyurulan ve PUBG - Fortnite gibi rakiplerini bir anda sollayan Apex Legends'in geliştiricisi Respawn Entertainment, hile sorununa ilişkin açıklama yaptı. Geliştirici bu süreç içerisinde 16 bini aşkın kullanıcının banlandığını duyurdu.

Reddit'te yayınlanan bir istatistik raporunda Apex Legends'teki hilecileri ele alan Respawn, farklı türde hile yapan pek çok kullanıcının oyundan atıldığını belirtti. Twitch veya YouTube üzerinden oyun hilelerine ilişkin yayın yapanların sonsuza kadar banlandığını duyuran Respawn ayrıca, diğer kullanıcılardan da hile raporu alacağını dile getirdi.

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Henüz hileleri raporlamak için Apex Legends'da oyun içi bir özellik olmamasına rağmen kullanıcıları bu bağlantıya yönlendiren geliştirici, raporlardaki kullanıcıları takibe alıyor. Yakın zamanda hile raporunu oyun içi özellik olarak sunacaklarını dile getiren geliştirici, duvar arkasından rakiplerini görebilen hilecilerin çoğunlukta olduğunu söyledi.

Ayrıca oyun içerisinde legal olan bazı durumların hileyle karıştırılmaması gerektiğini ifade eden Respawn, oyuncular için karakter ve başlangıç kılavuzunu tanıttı. Bu kılavuzlar kapsamında karakterlerin özelliklerini öğrenebilir ve aynı zamanda oyun içi yardım alabilirsiniz. 

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ETİKETLER: battle royale APEX oyun hilesi Apex Legends

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