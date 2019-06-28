Apex Legends'ın 2. Sezonundan Muhteşem Fragman!

Apex Legends, şubat ayındaki lansmanından bu yana momentumu biraz olsun kaybetmiş olsa da, hala en iddialı battle royale oyunları arasında yer alıyor. Respawn Entertainment imzalı oyunun ikinci sezonundan ilk fragman yayınlandı.

Windows, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için 4 Şubat 2019'da piyasaya sürülen Apex Legends, ücretsiz olmasının da etkisiyle sadece bir ayda 50 milyondan fazla oyuncuya ulaşmıştı. Bu önemli kilometre taşına Fortnite’tan çok daha kısa sürede ulaşan battle royale oyunu, şu sıralar statil bir performans çiziyor.

İlk sezonuyla oyuncuların beğenisini kazanan Apex Legends, 2.sezon fragmanı ile karşımıza çıktı. Oldukça şık bir animasyona sahip olan fragmanda, mevcut karakterler Octane ve Cebelitarık ile birkaç hafta önce E3’te görücüye çıkan Wattson karakterini görüyoruz. Ayrıca bir başka yeni karakter olan hacker Crypto’ya da ilk bakışımızı atıyoruz.

Fragmanın bizlere verdiği asıl şey ise yenilenen Kings Canyon haritası. Apex Legends'ın yeni sezonunda oyuncular, ejderhalar ve diğer yaratıklarla mücadele etmek zorunda kalacaklar.

Tüm bunlarla birlikte, Apex Legends’ın 2. sezonu, yeni bir sıralama modu, Battle Pass ödülleri ve skin’leri, yeni yarışmacılar ve yeni bir L-STAR makineli tüfek sunuyor.

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts. tarafından yayınlanan Apex Legends, yeni sezonuyla 2 Temmuz’da oyuncuların karşısına çıkacak.