Apex Legends Mobil Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Apex Legends mobil çıkış tarihi ortaya çıktı. Video oyunu sektöründe yaptığı doğru sızıntılar ile tanınan Daniel Ahmad, popüler battle royale oyununun mobil sürümünün ne zaman çıkacağına ilişkin tarih bilgisi paylaştı. Peki, popüler first person shooter (birinci şahıs nişancı) türündeki video oyununun iOS ve Android sürümü ne zaman çıkıyor? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Apex Legends Mobil Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Electronic Arts, oyun pazarında en çok etkili isimlerden bir tanesi olan Apex Legends'ın mobil sürümünün ilkbaharın sonlarına doğru iOS ve Android'e gelebileceğini ve oyun küresel olarak piyasaya sürülmeden hemen önceki lansmanının Çin'de yapılacağını ima etti.

Oyunun daha önce 2020 yılının sonunda oyun pazarına sürüleceği ile ilgili söylentiler vardı fakat planlarda meydana gelen beklenmedik değişimle birlikte mobil oyun fikrini hayata geçirme girişimi bu yılın ilk yarısına kadar ertelendi.

Apex Legends'ın mobil cihazlara geleceği tarih ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgi, Çin ve Asya'daki video oyun pazarına hakim bir analist olan Twitter kullanıcısı Daniel Ahmad'dan (ZhugEX) geldi. Ahmad, konu ile ilgili yaptığı açıklamada aşağıda yer alan ifadeleri kullandı.

"Japonya, Apex Legends için en büyük ikinci pazardır. Bu aynı zamanda oyunun Nintendo Switch'e gelmesinin arkasındaki nedenlerden bir tanesidir. Apex Legends Mobile önümüzdeki 3 ila 4 ay içerisinde lansmanını gerçekleştirecektir."

Ahmad, video oyununun mobil sürümünün duyurulmasının üzerinden bir süre geçtikten sonra oyunu Çin'de piyasaya sürüleceğine ve Apex Legends'ın böylelikle yeni kitlelere ulaşacağına işaret etti.

Apex Legends'ın önümüzdeki ay Nintendo Switch'e geleceği duyuruldu. Electronic Arts'ın Apex Legends'ı PlayerUnknown's Battlegrounds veya Call of Duty'nin yaptığı gibi yeni platformlara da yerleşme girişimini görmek çok da şaşırtıcı görünmüyor çünkü günümüzde mobil oyun pazarının ne kadar çok büyüdüğünü kazanç raporlarını incelediğimizde ayrıntılı olarak görebiliyoruz.

Siz dünyanın en çok oynanan video oyunlarından Apex Legends'ın mobile geleceği tarih ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Oyunun iOS ve Android için piyasaya sürüleceği tarih hakkındaki tüm düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.