Apex Legends Mobil Duyuruldu: Beta Süreci Başlıyor!

Apex Legends mobil sürümü duyuruldu. Yayıncı Electronic Arts ve geliştirici Respawn Entertainment, başarılı battle royale oyununun Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlara geleceğini açıkladı.

Apex Legends Mobil Ne Zaman Çıkacak?

Battle royale türü özellikle PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) ile beraber tüm dünyada oldukça popüler hale geldi. Battle royale türünün oyuncular tarafından çok beğenilmesi üzerine oyun firmaları kollarını sıvadı ve bunun sonucunda Call of Duty Mobile, Call of Duty: Warzone ve Fortnite gibi yapımlar çıkışını gerçekleştirdi. Battle royale oyunları arasında Apex Legends da yer alıyor.

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Apex Legends, ilk olarak 4 Şubat 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi.Şu anda PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One ve PC platformlarında yer alan video oyunu kısa süre içerisinde büyük bir popülerliğe sahip oldu. Başarılı battle royale oyunu birçok ödülün de sahibi oldu.

Geçtiğimiz aylarda Apex Legends'ın Android ve iOS platformlarına çıkacağı yönünde birtakım iddialar ortaya atılmıştı fakat resmi bir açıklama gelmemişti. Electronic Arts ve Respawn Entertainment tarafından yapılan duyuru ile birlikte oyunun mobil sürümü resmiyet kazandı. Yapılan açıklamaya göre bu ayın sonunda ilk bölgesel beta testleri başlayacak.

Başarılı battle royale oyununun beta süreci ilk olarak Hindistan ve Filipinler ile sınırlı olacak. İlkbahar mevsiminde başlayacak olan beta testlerine birkaç bin oyuncu katılabilecek. Geliştirici ekip, ilerleyen zamanlarda beta testlerini genişleterek daha fazla bölge ve daha çok oyuncuya sunacak. Beta süreci ilk aşamada Android ile sınırlı olacak. Daha sonra iOS desteği de sunulacak.

Oyuncular mobil platformda PC veya konsol oyuncuları ile karşılaşmayacak. Aktarılan bilgilere göre oyun ücretsiz olarak sunulacak. Mobil sürümde oyunda avantaj sağlayacak ücretli ögelerin yer almayacağı iddia ediliyor. Bunun yerine Battle Pass ve kozmetik ürünler bulunacağı ifade edildi. Mobil sürümün 2021 yılı içerisinde çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyor. Büyük ihtimalle geniş çaplı beta sürecinin ardından oyun piyasaya sürülecektir.

Electronic Arts'ın Apex Legends'ı PlayerUnknown's Battlegrounds veya Call of Duty'nin yaptığı gibi yeni platformlara da yerleşme girişimini görmek çok da şaşırtıcı görünmüyor çünkü günümüzde mobil oyun pazarının ne kadar çok büyüdüğünü kazanç raporlarını incelediğimizde ayrıntılı olarak görebiliyoruz.