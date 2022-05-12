Apex Legends Mobile Çıkış Tarihi Belli Oldu

Uzun süren bekleyiş sona eriyor. EA'in Respawn Entertainment ile birlikte geliştiriciliğini üstlendiği milyonlar tarafından oynanan Apex Legends nihayet mobile geliyor. Bir süredir farklı bölgelerde süren beta süreçlerinin ardından 17 Mayıs tarihinde oyun herkese açık bir şekilde yayınlanacak.

Bir süredir Apex Legends Mobile'in ön kayıtları hem Android hem iOS platformlarında açık. Eğer 17 Mayıs'a kadar ön kayıt yaptırırsanız bazı ödüllere sahip olacaksınız bu nedenle çıkışa bu kadar az süre kalmışken bu fırsatı kaçırmamanızı öneririz.

Apex Legends Mobile Çıkış Fragmanı

Oyunu beta sürecinde mobil platformlarda deneyen kullanıcılar oyunun mobil versiyonunun PC ve konsollardaki deneyime oldukça yakın olduğunu belirtti. Keza geliştirici ekip de oyunu olabildiğince PC ve konsollardaki hâline yakın tutmak istediğine değinmişti.

Mobil platformlarda 60 kişilik maç imkânı tanıyacak olan oyun 2019 yılından beri geliştiriliyor.

Peki siz Apex Legends Mobile hakkında ne düşünüyorsunuz? Çıktığında oynamayı planlıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.