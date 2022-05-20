Apex Legends Mobile 60'dan Fazla Ülkede En Çok İndirilen Oyun Oldu

Kısa bir süre önce, Respawn Entertainment nihayet mobil Apex Legends portunu piyasaya sürdü. Yeni mobil oyun bir süredir beta aşamasındaydı ve beta süreci bile oyuncuları heyecanlandırmaya yetecek kadar popülerdi. Sonunda küresel pazara sunuldu ve şimdi onlarca pazarda birden en çok indirilen oyun konumunda.

Henüz hiç duymamış veya bilmeyenler için Apex Legends Mobile, PC versiyonu gibi farklı yeteneklere sahip benzersiz karakterlere sahip bir battle royale oyunu. İlk ön kayıtları sırasında oyunun mobil sürümüne tam 15 milyon kişi ön kayıt yaptı. Tam sürümünün ardından oyun, dünya çapında büyük bir başarı elde etti. Şu anda 60'tan fazla ülkede App Store'da en çok indirilen oyun olmayı başardı.

Apex Legends vs PUBG Mobile

Şu an itibariyle Apex Legends Mobile; Birleşik Krallık, Hindistan, Almanya, Birleşik Krallık ve Japonya başta olmak üzere onlarca bölgede en çok indirilen oyun konumunda. Ayrıca oyun 89'dan fazla ülkede kısa sürede en çok indirilen 10 iPhone oyunundan biri olmayı da başardı. Çok daha önemli ve gelecek için fikir veren bir diğer başarı ise oyunun Hindistan'da Battlegrounds Mobile India'yı (Hindistan pazarındaki PUBG Mobile'ı) geçerek App Store'daki en iyi ücretsiz oyun olması oldu.

Apex Legends, piyasadaki en popüler çok oyunculu oyunlardan ve aynı zamanda battle royale türündeki en büyük IP'lerden birisi. Bu nedenle oyunun mobil versiyonunun da şu anda popülaritesinin bu denli patlaması şaşırtıcı değil ancak şu anda mobil pazarda en büyük rakibi PUBG Mobile ve Apex bu başarısı katlamayı sürdürebilirse gelecekte PUBG Mobile oyuncularının birçoğunu kendi oyununa katabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apex Legends, PUBG Mobile'ı geçebilir mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.