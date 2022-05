Apex Legends Mobile'ın İlk Haftasında Elde Ettiği Gelir Dudak Uçuklattı

Respawn Entertainment, merakla beklenen Apex Legends Mobile'ı birkaç gün önce piyasaya sürdü ve oyun, bu kadar kısa sürede 4.8 milyon dolar kullanıcı harcaması getirmeyi başardı.

Henüz bilmeyenler için Apex Legends Mobile, popüler PC oyununun mobil için uyarlanmış ve Android/iOS platformlarına çıkışını gerçekleştiren sürümüdür. Farklı yeteneklere sahip benzersiz karakterlerle oynadığınız bu battle royale oyununda amacınız tüm rakiplerinizi öldürerek son hayatta kalan olmak.

Oyun mobil platformlara 17 Mayıs 2022 tarihinde çıkış yaptı ancak lansmanından sadece bir hafta sonra 4.8 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı ve gelirin çoğu silahlar, karakter görünümleri, Savaş Bileti ve daha fazlası gibi kozmetik ürünler için yapılan oyun içi satın alımlardan geldi.

Oyuncu Hasılatlarında İlk Sıra ABD'nin

Apex Legends Mobile'ın 60'tan fazla ülkede en çok indirilen oyun hâline geldiğini daha önce belirtmiştik. En son haberler, oyuncuların oyundaki harcama tahminini paylaşan, analitik tabanlı şirket Sensor Tower'dan geldi. Ayrıca ABD'deki oyuncular oyunda 2.1 milyon dolar harcadıklarından ve toplam gelirin %44'ünü oluşturduğundan, oyuncu harcamalarının bölgeye göre dağılımında ilk sırada yer aldı. ABD'yi hemen arkasından Japonya ve Tayland takip ediyor. Bu, Respawn Entertainment tarafından etkileyici bir dönüm noktası olsa gerek çünkü rakibi PUBG Mobile, 2018'de piyasaya sürüldüğü ilk hafta sadece 600.000 dolar civarında gelir elde edebilmişti. Bununla birlikte bu rakamların her ikisi de çıktığı dönem büyük bir kazanç getiren Call of Duty: Mobile tarafından gölgede bırakılıyor. Call of Duty: Mobile ilk haftasında 14.8 milyon dolar hasılatla kırılması güç bir rekora imza atmıştı.

Peki siz Apex Legends Mobile hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyun hakkında düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.