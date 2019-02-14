Apex Legends Mobile Mı Geliyor? 

Son yıllarda PUBG ve Fortnite gibi oyunların büyük başarı elde etmesiyle, Battle Royale tarzı oyunlara duyulan ilgi bir hayli arttı. Bunun üzerine geliştiriciler ve yayıncılar da Battle Royale türünde yeni oyunlar piyasaya sürmeye başladı.

Battle Royale türünde yakın zamanda piyasaya sürülen yeni bir oyun da Apex Legends oldu. İlk olarak geçtiğimiz hafta oyun severlerle buluşan oyun, ilk 72 saatte 10 milyon oyuncuya ulaşmayı başardı. Hatta oyun o kadar tutuldu ki ilk hafta sonunda 25 milyon kişi tarafından indirildi bile!

Piyasaya çıkalı henüz çok kısa bir süre olsa da Battle Royale tarzı oyunlar arasında zirveye yerleşmeyi başaran Apex Legends, son günlerin en çok konuşulan konularından birisi haline geldi. Oyun severler şimdi de Apex Legends’ın mobil versiyonunun gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Battle Royale türünün öncülerinden PUBG ve Fortnite de ilk olarak PC için piyasaya sürüldükten bir süre sonra mobil platformlara da geçiş yapmıştı. Aynı türün temsilcisi olan Apex Legends’ın da aynı stratejiyle hareket etmesi oldukça muhtemel.

Oyunun mobil versiyonunun geleceğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak oyunun yapımcısı Electronic Arts (EA), Apex Legends Mobile iddialarını destekler nitelikte bir ipucu verdi. Bir açıklamasında oyunun mobil versiyonu için araştırmalar yapıldığını belirten EA, böylece Apex Legends Mobile iddialarını bir hayli kuvvetlendirdi.