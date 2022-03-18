Apex Legends Mobile Ön Kayıtları Başladı

Geliştirici ekip Respawn Entertainment, Apex Legends Mobile için Android’de ön kayıtları başlattı.

Popüler batte royale oyununun mobil versiyonu için ön kayıt yaptıranlar, oyun yayınlandığında oyuna erişen ilk kişiler olacak. Ön kayıt yaptıranlara özel olarak oyun içi bazı öğeler de hediye edilecek ancak oyunun çıkış tarihinin bölgeden bölgeye değişebileceğini belirtelim bu nedenle ön kayıt yaptırmanız, oyun çıktığı zaman doğrudan bildirim almanızı sağlayacak.

Apex Legends Mobile Ön Kayıt Sürecindeki Ülkeler

Oyun geçtiğimiz aylarda beta süreçlerinde 10 farklı ülkede yayınlanmıştı. Oyunun henüz resmî bir çıkış tarihi bulunmuyor ve hâlihazırda devam eden ön kayıt süreci için Tayvan, Hong Kong ve Macau gibi ülkeler bu sürecin dışında tutulmuş gibi görünüyor. Daha önce oyunun internet sitesinde bu üç bölgenin küresel ön kayıt sürecine dâhil edileceği belirtilse de ön kayıtlar açılmasına rağmen Çin, Rusya ve Belarus da dâhil olmak üzere altı ülke ön kayıt sürecine alınmıyorlar. Bunun dışında kalan ülkelerde ve ülkemizde şu anda ön kayıt başlamış durumda.

Ayrıca Apex Legends Mobile'in ön kayıtlarının şimdilik yalnızca Android'de açıldığını belirtelim. Kısa zaman içinde iOS'ta da ön kayıta açılması bekleniyor.

Son olarak geliştirici ekip tarafından Apex Legends Mobile için yeni bir video da paylaşıldı. Aşağıda yer alan video, oyunun mobil platformlarda nasıl gözüktüğü ve nasıl oynanacağı konusunda kafanızdaki soru işaretlerini giderebilir. Peki siz Apex Legends Mobile hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.