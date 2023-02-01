Apex Legends Mobile ve Battlefield Mobile Kapatılıyor!

EA, hem Apex Legends Mobile hem de Battlefield Mobile'ın kapatılacağını duyurdu. Apex Legends Mobile, 1 Mayıs 2023'te kapanacak. Bu noktadan sonra oyun artık oynanamayacak. Battlefield Mobile için herhangi bir tarih verilmedi ancak EA geliştirmeyi durduracağını söyledi. Battlefield Mobile'ın arkasındaki stüdyo olan Industrial Toys da tamamen kapatılıyor.

EA yaptığı açıklamada "Apex Mobile'ın güçlü başlangıcına rağmen, devam eden deneyim oyuncularımızın beklentilerini karşılayamadı. Geliştirme ortağımızla aylarca çalıştıktan sonra mobil oyunu kapatma konusunda ortak bir karar aldık." ifadelerini kullandı.

Apex Legends Mobile Gelecekte Farklı Bir Formatla Gelebilir

We have made the decision to sunset Apex Legends Mobile.



We're sure you have a lot of questions. For more information on where things are at currently, including an FAQ, please read the blog below.https://t.co/Yjr4EOJnTq pic.twitter.com/4k3dGzOL12 — Respawn (@Respawn) January 31, 2023

EA CEO'su Andrew Wilson bugünkü kazanç çağrısı için hazırladığı konuşmasında Apex Legends'ın mobil cihazlardaki olası geleceğine değinen ek bir cümle kullandı. "Apex Legends Mobile'dan çok şey öğrendik ve gelecekte bağlantılı bir Apex Mobile deneyimini yeniden tasarlama planlarımız var."

Bu, EA'in Apex Legends Mobile'ın geliştirme ortağı, Tencent iştiraki ve PUBG Mobile yapımcısı Lightspeed Studios olmadan Apex Legends'ı bir formatta mobile geri getirebileceğini gösteriyor gibi görünüyor.

Bugün itibariyle Apex Legends mevcut mağazalardan kaldırılacak ve tüm gerçek parayla uygulama içi satın alımlar devre dışı bırakılacak ancak oyuncular mevcut syndicate altınlarını harcamaya devam edebilir ve 1 Mayıs'a kadar oynamaya devam edebilirler. Bu kapatma mobil versiyona özel ve diğer platformları etkilemeyecek. Ayrıca herhangi bir geri ödeme yapılmayacak.