Apex Legends Mobile ve Battlefield Mobile Kapatılıyor!

EA, hem Apex Legends Mobile hem de Battlefield Mobile'ın kapatılacağını duyurdu. Apex Legends Mobile, 1 Mayıs 2023'te kapanacak. Bu noktadan sonra oyun artık oynanamayacak. Battlefield Mobile için herhangi bir tarih verilmedi ancak EA geliştirmeyi durduracağını söyledi. Battlefield Mobile'ın arkasındaki stüdyo olan Industrial Toys da tamamen kapatılıyor.

EA yaptığı açıklamada "Apex Mobile'ın güçlü başlangıcına rağmen, devam eden deneyim oyuncularımızın beklentilerini karşılayamadı. Geliştirme ortağımızla aylarca çalıştıktan sonra mobil oyunu kapatma konusunda ortak bir karar aldık." ifadelerini kullandı.

