Apex Legends Oyuncu Sayısı ile PUBG'ye Yaklaştı!

Apex Legends oyuncu sayısı ile yeni bir rekorun altına damgasını vurdu. İlk piyasaya sürülmesinin üzerinden iki aydan biraz fazla süre geçtikten sonra video oyununun toplam oyuncu sayısı, battle royale türünün oyuncu sayısı bakımından en popüler oyunu PUBG'nin (PlayerUnknown's Battlegrounds) oyuncu sayısına biraz daha yaklaştı.

Apex Legends Oyuncu Sayısı Ne Kadar Oldu?

Apex Legends, oyun pazarına attığı ilk adımın üzerinden 2 yıl geçtikten sonra dünya genelindeki toplam oyuncu sayısı, battle royale türünün olmazsa olmaz isimlerinden PUBG'nin toplam oyuncu sayısına çok yaklaştı.

Battle royale oyunu Apex Legends, Twitter hesabı üzerinden paylaşmış olduğu tweette oyuncu sayısının 100 milyona ulaştığını duyurdu. Oyunun resmi Twitter hesabında paylaşılan tweette şu ifadelere yer verildi: "Daha yeni başlıyoruz. Teşekkürler, efsaneler!"

100 million strong, and we're just getting started. Thank you, Legends! ❤️ pic.twitter.com/FlINru0lx5 — Apex Legends (@PlayApex) April 14, 2021

Apex Legends'ın altına imza attığı başarı, mevcut battle royale oyunlarının içerisinde nispeten yeni olmasına rağmen onun ne kadar emin adımlarla büyüdüğünü gösteriyor. Apex Legends'ın Fortnite ve PlayerUnknown's Battlegrounds gibi oyunlarla rekabet etmesi şimdilik her ne kadar olanaksızmış gbi görünse de iki yıllık bir süre içerisinde ulaştığı oyuncu sayısı, başarılarının katlanarak artacağının bir göstergesidir.

Siz Apex Legends hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce dünya çapında 100 milyon oyuncu sayısına ulaşan Apex Legends'ın battle royale oyunları arasındaki yeri neresidir? Oyun ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın.

Apex Legends Sistem Gereksinimleri

Apex Leggends'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Apex Legends Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)

İşlemci: AMD FX 4350 veya eş değeri / Intel Core i3 6300 veya eş değeri

RAM: 6 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7730 / NVIDIA GeForce GT 640

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: 56 GB kullanılabilir alan

Apex Legends Önerilen Sistem Gereksinimleri