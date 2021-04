Apex Legends Oyuncu Sayısı ile PUBG'ye Yaklaştı!

Apex Legends oyuncu sayısı ile yeni bir rekorun altına damgasını vurdu. İlk piyasaya sürülmesinin üzerinden iki aydan biraz fazla süre geçtikten sonra video oyununun toplam oyuncu sayısı, battle royale türünün oyuncu sayısı bakımından en popüler oyunu PUBG'nin (PlayerUnknown's Battlegrounds) oyuncu sayısına biraz daha yaklaştı.

Battle royale oyunu Apex Legends, Twitter hesabı üzerinden paylaşmış olduğu tweette oyuncu sayısının 100 milyona ulaştığını duyurdu. Oyunun resmi Twitter hesabında paylaşılan tweette şu ifadelere yer verildi: "Daha yeni başlıyoruz. Teşekkürler, efsaneler!"

100 million strong, and we're just getting started. Thank you, Legends! ❤️ pic.twitter.com/FlINru0lx5