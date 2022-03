Apex Legends'in PS5 ve Xbox Series X/S Güncellemesi Bugün Yayınlanacak

Apex Legends'ın uzun zamandır beklenen güncel nesil sürümleri neredeyse geldi. Respawn Entertainment, Warriors Collection etkinliğinin bugün yayınlanmasıyla birlikte popüler battle royale oyununun PS5 ve Xbox Series X/S sürümleri için güncellemeyi yayınlayacak.

Her üç konsol da HDR'nin yanı sıra 4K çıkışı ve tam 60 Hz oynanışı destekleyecek. PlayStation 5 ve Xbox Series X sürümleri, daha yüksek çözünürlüklü gölge haritaları ve daha büyük detay mesafelerine sahip olacak (böylece nesneleri daha uzaklardan görebilirsiniz). Oyuncuların başlangıçta beklediği bazı özellikler gelecek yamalarda gelecek. Bunlar arasında 120 Hz oyun desteği, uyarlanabilir tetik desteği ve PS5'te dokunsal geri bildirim ile ses ve görsel iyileştirmeler yer alıyor.

