Apex Legends'in PS5 ve Xbox Series X/S Güncellemesi Bugün Yayınlanacak

Apex Legends'ın uzun zamandır beklenen güncel nesil sürümleri neredeyse geldi. Respawn Entertainment, Warriors Collection etkinliğinin bugün yayınlanmasıyla birlikte popüler battle royale oyununun PS5 ve Xbox Series X/S sürümleri için güncellemeyi yayınlayacak.

Her üç konsol da HDR'nin yanı sıra 4K çıkışı ve tam 60 Hz oynanışı destekleyecek. PlayStation 5 ve Xbox Series X sürümleri, daha yüksek çözünürlüklü gölge haritaları ve daha büyük detay mesafelerine sahip olacak (böylece nesneleri daha uzaklardan görebilirsiniz). Oyuncuların başlangıçta beklediği bazı özellikler gelecek yamalarda gelecek. Bunlar arasında 120 Hz oyun desteği, uyarlanabilir tetik desteği ve PS5'te dokunsal geri bildirim ile ses ve görsel iyileştirmeler yer alıyor.

Apex Legends, PS5 ve Xbox Series X/S'e Geliyor

The Warriors Collection Event will bring next-gen versions of Apex Legends to PS5 and XSX!



PlayStation players: check out the info below to learn how to update your game 👇

Xbox players: no action is needed. Apex will update via Smart Delivery.



🔗: https://t.co/Hye8qEKTVh pic.twitter.com/5HfUSAYkWD — Apex Legends (@PlayApex) March 29, 2022

Apex Legends maçlarının hızlı temposu ve geliştiricilerin uzun süredir bu özelliği mevcut nesil sürümler için hedeflerinden biri olarak tartıştığı gerçeği göz önüne alındığında, yeni nesil güncellemesinde 120 fps desteğine sahip olamamak birçok oyuncu için hayal kırıklığı yaratacaktır. Yine de PS5 ve Xbox Series X/S sürümleri çıktıktan sonra geliştiricilerin güncellemeleri tüm platformlara göndermesi daha kolay olacak bu nedenle 120 fps desteğinin eklenmesi yüksek ihtimalle fazla sürmeyecektir.

Xbox One sürümünün kurulu olması durumunda Apex Legends'ın Xbox Series X/S sürümleri otomatik olarak indirilebilir olacak. PS5 oyuncularının, sistemlerinde PS4 sürümü yoksa Apex Legends oyun sayfasındaki seçenekler menüsünden veya PSN mağazasından yeni nesil sürümünü manuel olarak indirmeleri gerekiyor.