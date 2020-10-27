Merak Edilen Apex Legends Sezon 7 Detayları Ortaya Çıkıyor

Apex Legends için yeni sezon önümüzdeki hafta başlayacak. Geliştirici stüdyo da merak edilen Apex Legends Sezon 7 detayları için ilk açıklamaları yaptı. Detaylar haberimizde.

Respawn Entertainment tarafından geliştirilmiş ve Electronic Arts tarafından da yayınlanmış olan oynaması ücretsiz Apex Legends, ilgi odağı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde oyuncular ile buluşmuş olan Battle Royale oyunu için halihazırdaki sezon, geçtiğimiz Ağustos ayı itibarıyla başlamıştı ve bayrağı 4 Kasım 2020 tarihinde sıradaki sezona devredecek.

Bir süredir yeni sezon hakkında merak edilen sorular vardı. Oyunculara ne gibi yeniliklerin sunulacağı tam bir bilinmezdi. Respawn Entertainment, yedinci sezonun başlamasına yaklaşık bir hafta kala ilk detayları paylaşmaya başladı.

Apex Legends Sezon 7 Neler Getiriyor?

Ascension adının verildiği yedinci sezon yeni bir harita, yeni bir Legend karakter ve yeni bir araç ile gelecek. En büyük yenilik ise Olympus adı verilen harita olacak. Bizleri bulutların üzerindeki devasa bir şehre götürecek olan Olympus, aynı zamanda da çok yükseklere çıkartacak. Dolayısı ile harita üzerinde hareket ederken zıplayışlarınıza dikkat etmenizde fayda var. Ne var ki Respawn Entertainment şimdilik çok fazla bir şey söylemiyor olsa da, daha fazla detay sezonun başlamasına yakın verilecekmiş.

Yedinci sezon ile oyuna dahil olacak yeni karakter ise Horizon olacak. Kendisi bir bilim insanı ve bunu da oyuna yansıtacak ki haberimizin sonunda yer alan videodaki kara delik yeteneğini kullanması ile görebiliyoruz. Yedinci sezonun başlaması ile oyunda da sık sık göreceğimize şüphe yok.

Respawn Entertainment tarafından verilen bir başka detaya göre, yedinci sezonda oyunculara sunulacak olan aracın adı Trident olacak. Görünüşe göre Trident, harita üzerinde hızlı dolaşım imkanı sunacak. Ne var ki tam bir açıklama yapılmamış olmasından dolayı bekleyip de görmekten başka bir seçeneğimiz yok.

Son olarak, 4 Kasım 2020 tarihinde Apex Legends Steam mağazasına da gelecek. Eğer oyunu halihazırda Origin üzerinde oynuyorsanız, açtığınız her şeyi ve kaydettiğiniz bütün aşamayı Steam platformuna taşımanız mümkün olacak. Haliyle, herhangi bir kayıp yaşamadan Apex Legends deneyiminize tam gaz devam edebileceksiniz. Dahası ise yedinci sezonun başlamasından sonra, oyuna Steam üzerinden giriş yapmanız durumunda Half-Life ve Portal oyunlarından esinlenilen silah süsleri hediyeniz olacak.