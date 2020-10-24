Apex Legends Steam Tarihi Duyuruldu

Apex Legends Steam tarihi sonunda duyuruldu. Yakın bir zamanda Steam kullanıcıları da Respawn Entertainment tarafından geliştirilmiş olan oyuna erişim sağlayabilecekler. Detaylar haberimizde.

Geliştirilmesine 2016 yılının sonlarında başlanan Apex Legends, 2019 yılının Şubat ayında PC (Origin), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Oynaması ücretsiz olan Battle Royale oyunu, aradan geçen zaman içerisinde altı sezon ilerlemiş ve bu süreçte, her birinin kendisine özgü güçleri, kişilikleri ve yetenekleri olan Octane, Wattson, Crypto, Revenant, Loba ve Rampart olmak üzere yeni karakterler, yeni silahlar, yeni bir harita, oyunculara PvE görevlerini tek başlarına veya arkadaşlarıyla tamamlama imkanı sunan Quest sistemi dahil birçok yenilik sunulmuştu. Oyun ayrıca Respawn Beacons, Smart Comms, Intelligent Inventory ve Jumpmaster gibi Battle Royale oyunları arasında yenilikçi özellikler de içeriyor.

Apex Legends Steam Mağazasına Ne Zaman Geliyor?

Geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan altıncı sezon sonrasında, 4 Kasım 2020 tarihinde yedinci sezon başlayacak. Aynı gün içerisinde de Apex Legends PC platformunda Steam kullanıcılarıyla da buluşturulacak.

Electronic Arts ve Respawn Entertainment tarafından verilen detaylara göre eğer oyunu halihazırda Origin üzerinde oynuyorsanız, açtığınız her şeyi ve kaydettiğiniz bütün aşamayı Steam platformuna taşımanız mümkün olacak. Haliyle, herhangi bir kayıp yaşamadan Apex Legends deneyiminize tam gaz devamede bileceksiniz. Dahası ise yedinci sezonun başlamasından sonra, oyuna Steam üzerinden giriş yapmanız durumunda Half-Life ve Portal oyunlarından esinlenilen silah süsleri hediyeniz olacak.

Switch Sahipleri Apex Legends ile Seneye Buluşacaklar

Apex Legends aynı zamanda Switch için de geliştiriliyor. Ne var ki, konsol sahiplerinin 2021 yılını beklemeleri gerekecek. Oyuncuların karşısına bekledikleri deneyim ile çıkmak için sıkı çalıştıklarını söyleyen Oyun Yönetmeni Chad Genier, buu yıl beklenmedik yeni zorlukları beraberinde getirdiğini ve hiçbir şeyi aceleye getirmek istemediklerini sözlerine ekledi.

Verilen detaylara göre oyunun Switch versiyonu, şimdiye kadar yayınlanan tüm içeriklere ek olarak çapraz platform desteği ile oyuncuların beğenisine sunulacak. Yani içerik anlamında kayıpsız bir versiyon olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.