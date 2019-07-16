Apollo 11 Görevini Anlatan Apple Dizisi For All Mankind'dan İlk Fragman

Apple, geçtiğimiz mart ayında tanıttığı dijital yayın platformu Apple TV +’ta yayınlanacak olan “For All Mankind” adlı bilim kurgu serisinin ilk fragmanını paylaştı.

Netflix’in liderliğindeki streaming yayın sektörüne 1 milyar dolarla giren Apple, merakla beklenen yapımlarını görücüye çıkarmaya başladı.

Cupertinolu teknoloji devi, oyuncu kadrosunda Joel Kinnaman, Michael Dorman ve Wrenn Schmidt gibi isimlerin olduğu orijinal dizisi For All Mankind’ın ilk fragmanını yayınladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ay’a ayak bastığı efsanevi Apollo 11 görevini konu alan bilim kurgu türündeki dizi, o dönemde ABD ile Rusya arasında yaşanan uzay yarışı ve Apollo 11 görevinin yanı sıra NASA astronotlarının, mühendislerinin ve ailelerinin hayatlarını anlatacak. Film çoğunlukla gerçeğe bağlı kalacak; ancak yer yer kurgunun da devreye gireceğini söyleyelim.

For All Mankind dizisinin kaç bölümden oluşacağı henüz belli değil. Fakat ilk sezondaki bölümlerin toplam 10 saat uzunluğunda olduğu belirtiliyor.

Emmy Ödüllü yapımcı Ronald D. Moore (Outlander, Star Trek, Battlestar Galactica), Matt Wolpert ve Ben Nedivi tarafından yaratılan For All Mankind, Apple’ın geçtiğimiz mart ayında lanse ettiği online dizi ve film izleme platformu Apple TV +’ta yayınlanacak.

Apple’ın video akış platformu, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston ve Steve Carell'ın başrollerinde olduğu "The Morning Show" adlı bir drama, son olarak Aquaman’de izlediğimiz Jason Momoa’lı bilim kurgu dizisi "See" ve Hailee Steinfeld'in oynadığı komedi serisi "Dickinson" dahil olmak üzere birçok orijinal içeriğe sahip olacak.

Apple TV + için içerik üretecek diğer ünlüler arasında, Steven Spielberg, Octavia Spencer, JJ Abrams, Jason Momoa, M. Night Shyamalan, Jon M. Chu ve Kumail Nanjiani bulunuyor.

Dijital yayın servisinin, bu sonbaharda 100’den fazla ülkede kullanıma sunulması bekleniyor.

Lafı daha fazla uzatmadan, sizleri For All Mankind dizisinin fragmanı ile başbaşa bırakalım. İyi seyirler!