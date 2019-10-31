App Store Büyük Hata ile Çalkalandı!

App Store içerisinde bulunan bir hata popüler uygulamalarda bulunan 20 milyondan fazla derecelendirmenin silinmesine neden oldu.

App Store Derecelendirmeleri Silindi

23 Ekim tarihinde başlayan bir hata ile birlikte App Store üzerinde bulunan 20 milyondan fazla derecelendirme yok oldu. Ağırlıklı olarak Google, Microsoft, Starbucks, Hulu ve Nike gibi tanınmış ve büyük geliştiricileri etkileyen bu sorundan küçük geliştiriciler de payını aldı.

Söz konusu durum hakkında açıklama yapan Apple, derecelendirmelerin kaldırılmasını bir hataya bağladı.

İlk kez Appfigures tarafından fark edilen hatanın 200+ geliştiriciyi ve 300+ uygulamayı etkilediği, toplam 22 milyon derecelendirmenin silinmesine yol açtığı belirlendi. Küresel çapta etki gösteren hatadan en çok etkilenen ülke 10 milyon kayıp ile Amerika oldu.

Bazı geliştiriciler sahte derecelendirmelerin tespit edilip silindiğini iddia etse de, şu an için yapılan araştırmalar bunun doğru olmadığını destekliyor.

Bir Hafta Böyle Kaldı

Yaklaşık bir hafta sonra açıklama yapan şirket sözcüsü "App Store derecelendirmeleri ve incelemeleri, müşterilerin uygulamalar hakkındaki deneyimlerini paylaşmaları için önemli bir yoldur." dedi ve ekledi

"App Store içerisinde yapılan rutin bir bakım sırasında derecelendirmeler ve incelemeler bir hatadan geçici olarak etkilendi. Hiçbir veri silinmemiş olsa da, görüntülenme bir süre etkilendi. Bunun neden olduğu rahatsızlıktan dolayı üzgünüz. Tüm derecelendirmeler ve incelemeler geri yüklendi."