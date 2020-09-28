App Store Çevrim içi Etkinlik Komisyonunda Geri Adım Attı

Apple, App Store aracılığıyla çevrim içi etkinlikler düzenleyen işletmelerden, yüzde 30'luk ödeme komisyonu almayı zorunlu tutuyordu. ABD'li teknoloji devi baskılara dayanamadı ve App Store çevrim içi etkinlik komisyonu sıfırlandı.

Apple geçtiğimiz gün aldığı bir karar doğrultusunda App Store politikasını tersine çevirdi ve App Store üzerinden düzenlenen çevrim içi etkinliklerden komisyon almayacağını açıkladı. Daha önce Facebook ve Airbnb gibi şirketler Apple'ın bu komisyonu almasına karşı çıkmıştı.

App Store çevrim içi etkinlik komisyonu almayacak

İşletmelerin COVID-19 salgınında para kazanmalarını sağlamak için komisyonları üç ay boyunca sıfırladığını dile getiren Apple, bu süreç içerisinde düzenlenen online etkinliklerden bilet kesintisi yapmayacak. Etkinlik ücretlerinden komisyon almama kararını ilk olarak Facebook'un aldığını hatırlatalım.

Ağustos ayında Facebook, Apple'dan etkinliklerin uygulama içi satın alım komisyonunu sıfırlamasını söyledi. Bu, tüm gelirlerin işletme sahiplerine gitmesinin önünü açacaktı fakat Apple bunu yapmayı reddetti ve App Store'da satışa çıkan etkinliklerden komisyon almaya devam etti.

Epic ve Spotify'dan App Store komisyonlarına karşı koalisyon

App Store komisyonlarından şikayetçi olan tek şirket Facebook değil. Geçtiğimiz hafta Epic Games ve Spotify tarafından kurulan Coalition for App Fairness koalisyonu da App Store komisyonlarına karşı çıkarak Apple'ın haksız kazanç elde ettiğini iddia ediyordu. Google Play Store tarafında ise şimdilik böyle bir şikayetin olmadığını hatırlatalım.