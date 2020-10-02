App Store Çin'den Haber Uygulamaları Silinmeye Başladı

Çin hükümetinin baskıları karşısında sessizliğini koruyan Apple, yeniden App Store Çin'deki haber uygulamaları siliyor. Çinli kullanıcılardan habersizce kaldırılan RSS uygulamaları için bilgilendirme yapılmadı.

Apple bir süre önce RSS uygulamaları olan Feedly ve Inoreader'ı App Store Çin'den kaldırmıştı ve şimdi aynı durum Fiery Feeds ve Reeder uygulamaları için yaşanıyor. Her iki durumda da uygulama silme kararının, Çin hükümetinin talebiyle gerçekleştiği düşünülüyor.

Bildiğiniz üzere Çin hükümeti, halkın okumasını istemediği web içeriğini engellemek için halk dilinde Çin'in Büyük Güvenlik Duvarı olarak bilinen filtreleme uygulamasını kullanıyor. Özellikle hükümete yönelik herhangi bir eleştiriyi içeren uygulamalar, filmler, diziler veya oyunlar Çin hükümeti talebiyle yasaklanıyor.

App Store Çin'deki haber uygulamaları siliniyor mu?

Çin vatandaşları için bu yasakları aşmanın iki yolu, VPN uygulamalarını kullanmak veya haberleri takip etmek için RSS okuyucularına üye olmaktır. Çin hükümeti ise her ikisini de sıkıştırarak, App Store'daki 400'den fazla VPN uygulamasını ve iki popüler RSS uygulamasını kaldırmaya zorladı.

Fiery Feeds ve Reeder geliştiricileri yaptıkları açıklamada, iOS uygulamalarının Çin'den kaldırıldığını doğruladı. Başka bir popüler RSS hizmeti olan Inoreader'e atıfta bulunan uygulama sahipleri, yasadışı içerik barındırdığı için App Store Çin'den kaldırıldığını belirten mektup aldıklarını söylediler.

South China Post'ta yapılan açıklamada Apple, insan hakları konularında Çin hükümetine teslim olduğu için eleştiriliyor:

"Apple bir ülke içinde faaliyet göstermeyi seçerse, ne kadar onaylamasa da, orada getirilen yasalara uymaktan başka seçeneği yoktur. Ancak teknoloji devinin, Google'ın yaptığı gibi, arama sonuçlarının hükümet tarafından sansürlenmesine izin vermeyi reddettmesi ve Çin'den çekilmesi mümkün"