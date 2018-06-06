App Store'daki Uygulamalar Ücretsiz Denenmeye Başlandı

Apple tarafından üretilen cihazlarda kullanılan uygulamaların satın alınabildiği App Store, uzun süredir beklenen özelliklerinden bir tanesini nihayet devreye aldı. Apple, bugünden itibaren App Store’da yer alan ücretsiz uygulamaların ücretsiz deneme sürümü sunacaklarını duyurdu.

Kısa bir süre önce düzenlenen WWDC 18 etkinliğinde sahneye çıkan Apple yetkilileri, yapılacak yeni güncellemelerle birlikte App Store üzerinde ücretsiz deneme sürümleri yüklenmesinin önünü açacaklarının müjdesini vermişlerdi.

Birçok Apple kullanıcısı, App Store üzerinden satın almak istedikleri yüksek fiyatlı uygulamaları deneyememekten şikâyet ediyorlardı. Uygulamanın ücretini ödedikten sonra istedikleri gibi çıkmaması durumunu yaşamak istemediklerini belirten kullanıcılar, deneme sürümü çözümüyle problemin üstesinden gelinebileceğini dile getiriyorlardı. Kullanıcılarının isteklerini geri çevirmeyen Apple, WWDC’de yaptığı açıklamayla birlikte ücretsiz deneme sürümü iznini, kısa süre içerisinde aktif hale getireceğini kaydetmişti.

Üreticiler için de daha iyi bir pazarlama imkanı sunmak için böylesine bir karar aldığının altını çizen Apple, resmi geliştiricisi sayfası üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte yeni sistemin nasıl işleyeceğini ve geliştiricilerin deneme sürümlerini App Store üzerine nasıl yükleyeceklerini açıkladı. Bugünden itibaren deneme sürümlerini kabul etmeye başlayacak olan şirket, gerekli incelemelerin ardından bu sürümlerin son kullanıcıya ulaştırılacaklarını belirtti.