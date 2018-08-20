App Store'dan Yasa Dışı 25 Bin Uygulama Kaldırıldı

ABD'li teknoloji devi Apple'ın App Store'un Çin sürümünden 25 bini aşkın uygulamayı kaldırdığı, gerekçe olarak da Çin’deki yasal düzenlemelere aykırı düştüğü ifade edildi. Özellikle mobil üzerinden oynanan kumar uygulamaları kaldırılmış durumda.

Bloomberg tarafından hazırlanan rapora göre Apple'ın kaldırdığı 4 bin uygulamanın içerisinde kumar etiketi yer alıyordu. Fakat Çin'in devlet yayıncısı CCTV ise toplamda 25 bin uygulamanın kaldırıldığını doğruladı. Çin'deki yasalara uymayan bu uygulamalar için harekete geçen Apple, "Bunları bulmaya ve App Store'da bulunmalarını engellemeye gayret ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca App Store'da bu kadar yasa dışı uygulamanın olmasını, Apple'ın gerekli kontrolleri yapmadığına bağlayan pek çok kullanıcı bulunuyorken Apple'ın daha dikkatli davranması isteniyor. Daha önceden ülkede VPN hizmetleri yasaklanırken App Store'daki VPN uygulamalarına izin veren Apple'ın ülkede iş yapmak istiyorsa Çin hükümetinin kurallarına uyması gerektiği dile getiriliyor.

“Çin'de kumar uygulamaları yasa dışı ve App Store'da izin verilmiyor. Uygulama Mağazamızdaki yasa dışı kumar uygulamalarını yayından kaldırmak için birçok uygulamayı ve geliştiriciyi zaten engelledik." şeklinde açıklamalarla olayı aydınlığa kavuşturan Apple sözcüsü, bundan sonraki süreçte kontrolleri artırabileceklerine vurgu yaptı.