App Store Gelirleri Rekor Kırdı!

Apple yaptığı açıklamada App Store ile yeni bir rekora imza attıklarını duyurdu.

Apple'ın Değişen Odağı

Apple geleneksel olarak iPhone, iPod, iPad veya Mac gibi ürünler satan bir donanım şirketi olarak bilinir. Ancak son yıllarda şirketin odağında ciddi değişmelerin yaşandığını görüyoruz ve en son verilere bakıldığında odaktaki kaymanın işe yaradığı görülüyor.

Apple için artık hizmet şirketi dememiz mümkün.

Apple İnternet Yazılımları ve Servisleri Başkan Yardımcısı Eddy Cue yaptığı açıklamada "2019, Apple servisleri için en iyi yıl oldu." ifadelerine yer verdi. Apple verilerine göre müşteriler noel arifesi ile yılbaşı gecesi arasındaki süreçte 1,42 milyar dolar tutarında harcama yaptı ki, bu da App Store için yeni bir rekor.

Apple, uygulama geliştiricilerinin 2008 yılından bu yana 155 milyar dolar civarında para kazandığını söylüyor. Ancak bu gelirin yüzde 25 oranındaki kısmı geçen sene geldi.

App Store'un ilk yayınlanışından bu yana Apple Music ve iCloud benzeri hizmetler sunan şirket, son zamanlarda Apple TV+ ve Apple Arcade için de önemli yatırımlar yaptı. Benzer şekilde Apple Pay ve Apple Card da şirketin farklı odaklarının olduğunu işaret ediyor.

Geçmiş yıllarda Apple'ın başarısını ölçmek için hangi cihazdan kaç tane sattığı ile ilgilenirdik. Şimdilerde ise bunun yanına mevcutta bulunan muazzam kullanıcı tabanına ne kadarlık uygulama satabildiğini de ekliyoruz.