App Store Gelirleri Son 7 Yılın En Büyük Düşüşünü Yaşadı

App Store'dan elde edilen gelirin, oyunlardan elde edilen gelirdeki düşüş nedeniyle son çeyrekte bir darbe aldığı bildirildi ancak Apple'ın hizmet büyümesi genel olarak devam edecek.

Yatırım firması Morgan Stanley'den Analist Erik Woodring Pazartesi günü, App Store'dan elde edilen net gelirin Eylül ayında %5 düştüğünü bildirdi. Raporu, uygulama indirmelerini ve satışlarını izleyen bir şirket olan Sensor Tower'dan gelen verilere dayanıyor.

En Büyük Kayıp Oyun Gelirlerinde

Woodring, düşüşün gerekçesi olarak Apple müşterilerinin enflasyon ve diğer ekonomik kaygılar nedeniyle yazılım gibi daha lüks ürünlere daha az harcama yapıyor olabileceğini belirtti. Oyun gelirinin %14 düştüğü söyleniyor ve %5'lik genel düşüş, Morgan Stanley'nin 2015'te verileri izlemeye başlamasından bu yana Apple'ın yaşadığı en büyük düşüş.

Apple, App Store satışlarını tek tek raporlamıyor ancak bunu ortaklarıyla paylaşıyor. Şirket, cihazlarında yapılan uygulama satın almalarının ve uygulama içi satın almaların %15 ila %30'unu komisyon olarak alıyor.

Morgan Stanley, Apple'ın elde ettiği toplam gelirin 30 Eylül 2022'de sona eren çeyrekten itibaren %8 artmasını bekliyor.