App Store Geliştiricileri, Küçük İşletme Programı'nın Parçası Olsalar da Artık Uygulama Aktarabilecekler

Apple, geliştiricilere Küçük İşletme Programı'nın bir parçası olmanın artık uygulama aktarmalarını veya almalarını engellemediğini bildirdiği bir e-posta gönderdi.

Apple'ın Küçük İşletme Programı, yılda 1 milyon dolardan az kazanan geliştiricilerin her zamanki değer olan %30'dan daha düşük olan %15'lik bir App Store komisyonundan yararlanmasına olanak tanıyor ancak geliştiriciler, programın 2021 lansmanından sonra hesaplar arasında uygulama aktarmalarına izin verilmediğini aksi takdirde Küçük İşletme Programı'ndan atılacaklarını ve başvurmalarının engelleneceğini öğrenmişti.

Apple'ın belgeleri konuyu oldukça net bir şekilde açıklıyor:

"Programa katılırken uygulama transferlerine izin verilmez. 31 Aralık 2020'den sonra bir uygulama aktarımı başlatırsanız veya 31 Aralık 2020'den sonra başlatılan bir uygulamanın aktarımını kabul ederseniz artık programa katılmaya uygun olmayacaksınız."

Apple Geliştiricilerin Uygulama Transferi Yasağını Kaldırdı

Apple geliştiricilere fikirlerindeki değişikliği bildirmek için e-posta gönderdi ve artık uygulamalar, hesaplar arasında herhangi bir ceza olmadan aktarılabilir.

"Ücretli Uygulamalar Sözleşmesi'nin (Apple Geliştirici Programı Lisans Sözleşmesi'nin 2. ve 3. Maddesi) aşağıdaki değişikliklerle güncellendiğini bildiriyoruz. App Store Küçük İşletme Programına katılım için uygulama aktarımı yasağını kaldırmak adına bölüm 3.4 güncellendi."

Bu, gelirleri ne olursa olsun App Store Küçük İşletme Programı'nın parçası olmaları engellenecek olan uygulamaları satmak veya satın almak isteyen geliştiriciler için harika bir haber. Apple muhtemelen geliştiricilerin sistemi denemek için hesaplar arasında daha fazla uygulama kullanmasından endişe duyuyordu, bu da daha az para kazanıyormuş gibi görünmelerini sağlayacaktı. Her ne sebeple olursa olsun, bu endişe artık ortadan kalkmış gibi görünüyor.