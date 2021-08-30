App Store Kuralları Değişti ve Geliştiricilere Yardım Fonu Duyuruldu

Apple tarafından yapılan yeni bir duyuruya göre App Store kuralları için değişikliğe gidildi. Teknoloji devi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uygulama geliştiricilerinin şirketin aleyhine açmış olduğu toplu davaya yanıt olarak iOS'in resmi uygulama mağazasının kurallarında bazı değişikliklere gitti.

En dikkat çeken değişikliklerden biri, geliştiricilerin artık uygulama dışında da alternatif ödeme çözümleri hakkında kullanıcılarla iletişime geçmesine izin verilmesi oldu.

Bu toplu davanın ilk olarak 2019 yılında açıldığını ve Epic Games ile uzaktan yakından bir ilgisi olmadığını belirtmek gerekiyor. Dava, Apple'a karşı küçük geliştiriciler tarafından açıldı. Şirketin mağazada yapmış olduğu değişiklikler ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra diğer ülkelerdeki App Store'da da geçerli olacak.

Değişen App Store Kuralları ile Nelere İzin Verilmeye Başlandı?

Apple, geliştiricilerin iOS uygulamalarının dışındaki ödeme yöntemleri ile ilgili bilgileri paylaşmak için e-posta gibi iletişim yöntemlerini kullanabileceğini söyledi. Bu, bir şirketin veya geliştiricinin kullanıcılara App Store dışında bir noktada abonelik hakkında bilgi vermek için izinlerini alarak onlara e-posta gönderebileceği anlamına gelir.

Şirket, bunun uygulama içi iletişim için geçerli olmadığını belirtti. Geliştiricilerin kullanıcıları başka yerlerde bulunan fiyatlandırma veya abonelik seçenekleri hakkında kullanıcıları bilgilendirmesine hala izin verilmiyor.

Bu şekilde bakıldığında söz konusu değişikliğin geliştiricilere hiçbir yardımının dokunmayacağı zannedilebilir. Bu adım, geliştiriciler için her ne kadar küçük bir adım olsa da onlara bir noktada katkı sağlayabilir. Örneğin Netflix, iOS uygulamasında kullanıcıların e-posta adreslerini girmelerini isteyebilir ve böylece kullanıcılarla ödeme seçenekleri hakkında e-posta yolu ile iletişime geçmeleri için yeni bir yola sahip olabilir.

Değişiklikte öne çıkan diğer bazı noktalar şunlardan oluşuyor: