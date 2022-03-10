App Store, Rusya'daki Satın Alımları Kapatmış Olabilir

Rusya'dan gelen net olmayan bir rapor, kullanıcıların artık App Store veya iTunes Store'dan ürün satın alamayacağını gösteriyor.

Yerel site iPhones.ru'ya göre, Rusya'daki kullanıcıların artık App Store veya iTunes Store hesaplarına para ekleyemediklerini bildiriyor. Sber ve Tinkoff dahil olmak üzere bankalar, görünüşe göre bu özelliği kapattılar. Habere göre kullanıcılar mağaza bakiyelerini doldurmak için Apple hediye kartları da alamıyorlar. PayPal'ın Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığı da göz önüne alındığında bu, uygulamalar için ödeme yapmanın tek yolunun bir cep telefonu hesabı üzerinden olduğu anlamına geliyor. Ancak iPhones.ru, kullanıcıların bu seçenekle ilgili sorunları da bildirdiğini söylüyor.

Apple bir açıklama yapacak mı?

Rus bankaları şimdilik bu durum karşısında sessizliğini koruyor.

Sorunun geçici mi yoksa Apple tarafından mı, Rus hükümeti tarafından mı yoksa Rus bankaları tarafından mı gerçekleştirildiği belli değil. Ancak Apple daha önce, ülkedeki App Store arama reklamlarını ve tüm çevrimiçi donanım satışlarını askıya almıştı.