App Store Şeffaflık Raporu Yayınlandı: Toplam Uygulama Sayısını Tahmin Edebilir Misiniz?

Teknoloji devi Apple, kısa bir süre önce ilk App Store Şeffaflık Raporu'nu yayınladı. Bu rapor, 2022 yılı sonu itibariyle App Store'un 1.783.232 uygulama içerdiğini ve bu sayının 14 yıl önce ilk açıldığında mevcut olan uygulama sayısının 3566 katından fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Rapor, 2021 yılında Apple ve uygulama geliştiricileri arasında yapılan toplu dava anlaşmasının bir parçası olarak yayınlandı. Dava, Apple'ın uygulama geliştiricilerinin müşterileriyle doğrudan iletişim kurmasına izin vermediğini ve abonelerin Apple'ın %30 kesinti yapan uygulama içi ödeme platformunu atlamasına olanak tanıyacak üçüncü taraf ödeme platformlarına bağlantı sağlamalarını engellediğini iddia ediyordu. Anlaşma, Apple'ın uygulama geliştiricilerine 100 milyon dolar ödemesini ve her yıl Uygulama Şeffaflık Raporu'nu yayınlamasını gerektiriyordu.

Rakamlarla 2022 Yılında App Store

Rapor, App Store'un mevcut olduğu 175 ülke ve bölgenin tamamında nasıl işlediğine dair içgörü sağlayan mükemmel bir veri kaynağı olarak nitelendirilebilir. Rapora göre geçen yıl 186.195 uygulama, yerel yasaları ihlal etme, App Store politikasını tekrar tekrar ihlal etme, dolandırıcılık ve düzenleyicilerin talepleri gibi çeşitli nedenlerle App Store'dan kaldırıldı.

App Store'dan kaldırılan 186.195 uygulamanın 38.883'ünü oyunlar, 20.045'ini ise yardımcı programlar oluşturdu. Raporda ayrıca 1.474 uygulamanın hükûmet talebi nedeniyle App Store'dan kaldırıldığı ve bu uygulamaların %97'sinin Çin'den geldiği açıklandı.

Rapor ayrıca App Store'un haftalık ortalama ziyaretçi sayısının 656.739.889 olduğunu ve 2022'de her hafta App Store'da arama yapan ortalama müşteri sayısının 373.211.396 olduğunu ortaya koydu. En az 1.000 aramada ilk on sonuçta görünen toplam uygulama sayısı 1.399.741'di. Ayrıca App Store'da 2022 yılında her hafta ortalama 747.873.877 uygulama indirildi.

Son olarak Apple, 2022 yılı sonu itibariyle 36.974.015 kayıtlı Apple geliştiricisi olduğunu ve bu bilgileri her yıl Uygulama Şeffaflık Raporu'nda güncelleyeceğini açıkladı.