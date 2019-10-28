App Store, Türkiye için Özel Bölüm Açtı

Apple'ın uygulama mağazası olan App Store'da ülkemiz için özel bir alan açıldı. "Yeni ve yerli 🇹🇷" ismine sahip olan özel alanda Türk geliştiriciler tarafından yapılan uygulamalar ve oyunlar yer alıyor. Apple'ın bu özel alanı 29 Ekim 2019 tarihinde açacak olması dikkatlerden kaçmadı.

Apple, her ay düzenli bir şekilde bu özel alanı güncelleyecek. Özel alanda yerli mobil uygulamalar ve oyunlar kullanıcılara sergilenecek. Şu anda ön gösterimde olan özel alan yarın tüm kullanıcılara açılmış olacak.

Apple yeni ve yerli 🇹🇷 ismine sahip olan özel alan hakkında şunları söyledi:

"Türkiye’deki uygulama geliştirme sahnesi her daim gelişiyor ve büyüyor. Bu harekete yön veren yetenekleri, yaratıcılığı ve girişimci ruhu kutlamaksa, bize gurur veriyor! Her ay düzenli olarak yayınlayacağımız bu yazı dizisinde en iyi yerli oyun ve uygulamaların yanı sıra dikkatimizi çeken güncellemeleri öne çıkartacak, sadece bize değil dünyaya ilham veren başarı hikayelerini seninle paylaşacağız."

Yeni ve yerli 🇹🇷 ismine sahip olan özel alanda bu ay bir meditasyon uygulaması, bir fotoğraf uygulaması, bir oyun ve son olarak bir de streaming platformu yer alıyor. Apple'ın Türkiye için hazırlamış olduğu özel alana buradaki bağlantı üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.