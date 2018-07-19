App Store'un Kazancı Play Store'u İkiye Katladı

Araştırma şirketi Sensor Tower tarafından sunulan rapora göre Play Store'da, App Store'a oranla daha fazla indirme yapılıyor ancak App Store'un kazancı iki kat daha fazla. Bu konuda Play Store'un Çin'de yasaklı olduğunu ve Android kullanıcılarının farklı marketleri kullanabileceği ifade ediliyor.

Her zamanki gibi gelir anlamında daha üst seviyede olan App Store'un altı aylık süreçte 22.6 milyar dolar kazandığı, Play Store'un ise 11.8 milyar dolar gelir elde ettiği ortaya çıktı. Bu anlamda arada 1.9 katlık fark bulunuyorken indirme konusunda ise Play Store ön planda.

Netflix, Spotify gibi abonelik tabanlı servislerin popüler hale gelmesiyle birlikte mağazalar da büyüme yaşamış durumda. Play Store, App Store'un indirme oranını geçmeyi başarırken aynı zamanda indirme sayılarında geçtiğimiz yılın ilk yarısına göre yüzde 11.3’lük bir artış olduğu dile getirildi.

Özellikle oyun pazarıyla büyümedeki hızlarını arttıran bu iki marketten Play Store'un, geçtiğimiz yıla kıyasla daha fazla ilerleme yaşadığı belirtildi. Yani Play Store gelir olarak hala App Store'u geçememiş olsa da son yıllarda büyük bir ivme kazandığını belirtmek gerekiyor. Fakat App Store da az kullanıcıyla daha fazla kazanç sağlayabiliyor.