Bazı App Store Uygulamaları Gizlilikle İlgili Yanlış Bilgi Veriyor!

Apple'ın uygulama mağazası genelinde yapılan birden fazla araştırma, App Store uygulamaları veri kullanımı hakkında iOS kullanıcısını yanıltacak veya yanlış yönlendirecek bilgilere yer verdiğini ortaya koyuyor.

Apple, Aralık 2020 tarihinde iOS kullanıcılarının hangi uygulamanın hangi izinleri hangi amaçla kullandığını öğrenmesi ve uygulama mağazasından buna göre indirme işlemi gerçekleştirmesi için kısa bir süre önce aldığı kararı uygulamaya geçirmişti. Teknoloji devinin aldığı kararı hayata geçirmesi ile uygulamaların hangi kullanıcı bilgilerini ne amaçla kullandığına ilişkin bilgilerin eklenmesi zorunlu hale gelmişti.

2020 yılının sonuna doğru hayata geçirilen fikir sayesinde kullanıcılara artık sizi izlemek için kullanılan veriler, sizinle ilişkili veriler ve sizinle doğrudan ilgisi olmayan veriler olmak üzere üç farklı kategoride bilgi sunuluyor. Sizi izlemek için kullanılan veriler, uygulamanın reklamcılık ve benzeri hizmetlerde sizi işletmelere nasıl yönlendireceklerinin bir yolu çiziliyor.

Apple'ın uygulamalardan bu tür bilgileri paylaşmalarını istemesi çoğu uygulamanın kullanıcılarını kaybetmesine neden olabilecek bir istek olduğu için başta Facebook olmak üzere birçok büyük ve küçük fark etmeksizin her ölçekteki şirketten tepki geldi. Yakın bir zamanda yapılan araştırmalara göre Apple'ın paylaşılmasının zorunlu hale getirdiği bilgiler ne yazık ki doğru bir şekilde verilmiyor.

App Store Uygulamaları Doğru Bilgilendirmiyor Olabilir

Yakın bir zamanda gerçekleştirdiği araştırma hakkında ayrıntılı bir rapor yayımlayan Washington Post, Apple'ın uygulama mağazasında yer alan iOS uygulamalarının yarısından fazlasının yanlış veya eksik bir biçimde incelendiğini tespit etti.

Washing Post'un yayımlandığı raporda kaç uygulamanın kontrol edildiğinden bahsedilmemiş olsa da her üç uygulamadan ikisinin gizlilik ile ilgili yanlış bilgi verdiği belirtildi. Rapora göre bu uygulamalar içerisinde Match 3D ve Rumble gibi uygulamalar bulunuyor.

Washing Post tarafından aktarılan bilgilere göre App Store'da yer alan bu uygulamalar, kullanıcıların hiçbir verisinin toplanmadığını bildiriyordu fakat raporda da belirtildiği üzere kullanıcı verileri kullanılıyordu. Bu uygulamaların geliştiricileri, rapor yayımlandıktan sonra gerekli olan değişiklikleri gerçekleştirdi.

Apple kullanıcıları, uygulamaların topladığı tüm kullanıcı verilerinin tam olarak ne amaçla kullanıldığını bilemeyeceğinden ötürü şirketin yeni gizlilik bölümünün kendilerine çok fazla yardımının dokunmayacağını düşünüyor.